Pour améliorer encore plus son expérience photo, le Google Pixel 4 apporte une nouvelle fonctionnalité. L'appareil reconnaîtra les personnes qu'il capture le plus pour en tirer les meilleurs clichés.

Comme convenu, Google vient de dévoiler ses Pixel 4 et Pixel 4 XL. Et comme on s’y attendait, ces derniers veulent être de vrais monstres en photographie.

L’astrophotographie est l’un des points d’orgue de cette nouvelle mouture, en prime de l’apparition d’un téléobjectif très puissant. Cependant, ce ne sont pas les seules surprises que Google nous réserve.

Le Pixel 4 retient les visages familiers

Comme repéré par Android Police, les Google Pixel 4 profitent également d’une nouvelle fonctionnalité baptisée « Visages familiers ». Celle-ci est disponible dans les réglages de l’appareil photo.

Une fois activée, la caméra du smartphone stockera localement (pour plus de sécurité) les visages des personnes que vous capturez le plus souvent en photo. L’objectif ? Permettre à l’appareil de les identifier dans vos prochains clichés, et de faire en sorte qu’ils soient mis en valeur.

Comme le note le site, il semble que cette fonctionnalité soit liée à Top Shot, qui recommande après coup la meilleure version d’un même cliché et existe depuis le Pixel 3. Cependant, l’inquiétude soulevée par l’équipe est que cette fonctionnalité risque de se focaliser uniquement sur les visages connus au détriment d’autres personnes.

On imagine mal Google faire cette erreur, mais la fonctionnalité elle-même est très intéressante. Il nous tarde d’en tester les capacités — et limites — en personne lorsque nous pourrons enfin jouer avec les Google Pixel 4.