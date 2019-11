Dans sa grande mansuétude, Google a eu une pensée pour les utilisateurs du Play Store sur Wear OS. Cette version du magasin d'applications profite aujourd'hui d'une mise à jour lui permettant d'être plus agréable à visiter.

Une nouvelle mise à jour est actuellement en cours de déploiement sur Wear OS. Ici, pas d’optimisation particulière en vue, mais une belle refonte du Play Store sur l’OS de Google dédié notamment aux montres et bracelets connectés. Cette version retravaillée du Play Store sur Wear OS permet une navigation plus agréable dans les différentes rubriques du magasin d’applications. N’y cherchez toutefois pas de bouleversements radicaux, il faut plutôt compter sur une réorganisation intéressante des éléments principaux du Play Store.

Une réorganisation assez complète, souvent pertinente

Farmerbb, un utilisateur de Reddit, met en évidence les principales nouveautés apportées par cette mise à jour. On découvre en premier lieu que la rubrique « Applications sur votre téléphone » a déménagé pour trouver refuge tout en haut de l’écran principal du Play Store sur Wear OS. Les applications en elles-mêmes sont regroupées dans un sous-dossier, afin ne pas encombrer l’espace d’affichage.

Le menu jusqu’à présent intégré en haut de l’écran d’accueil du Play Store a pour sa part été purement et simplement supprimé. Les options qu’il comportait, elles, sont désormais situées tout en bas de la page d’accueil. PhoneArena précise par ailleurs que l’onglet « Mes applications » change de nom pour « Applications sur votre montre ». Comme le souligne le média spécialisé, les icônes du Play Store ont également été redessinées et le design général du Store est à présent plus agréable et globalement plus clair.

Crédit : Google via PhoneArena Crédit : Google via PhoneArena Crédit : Google via PhoneArena Crédit : Google via PhoneArena Crédit : Google via PhoneArena

Pour l’heure, les montres TicWatch Pro 4G, Misfit Vapor 2 et Fossil Sport, sont les premières à profiter de cette mise à jour, mais tous les appareils fonctionnant sous Wear OS seront à terme concernés par ladite nouveauté. Notons que cette refonte du Play Store sur Wear OS s’inscrit dans le nouvel élan que Google semble prendre sur le marché des wearables. Un nouvel élan notamment marqué par le rachat, début novembre de Fitbit par le géant de Mountain View. Rachat chiffré à 2,1 milliards de dollars, somme qui aurait découragé Facebook, pourtant intéressé lui aussi par le fabricant américain de montres et bracelets connectés.