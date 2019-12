Google Photos : une mise à jour permettra de zoomer dans vos vidéos

Une mise à jour de l'application Google Photos permet de zoomer dans les vidéos. La fonction est pour le moment caché, mais devrait être bientôt activée par Google.

Les mises à jour s’enchainent pour Google Photos, qui devient de plus en plus riches en fonctionnalité. Le service a récemment eu le droit à une fonction de partage rapide, mais aussi l’intégration d’un scanner de documents, sans oublier la reconnaissance avancée des visages.

Avec la version 4.33 de l’application, le site XDA-Developers a découvert une nouvelle fonction, dont l’activation est pour le moment cachée.

Zoomer dans les vidéos d’un geste

XDA-Developers explique être parvenu à activer une fonction cachée dans la dernière version de Google Photos, mais n’explique pas sa méthode.

Cette fonction permet de zoomer dans les vidéos depuis la galerie simplement avec le fameux geste de pincement, le pinch to zoom. Un ajout bienvenu alors que nos smartphones sont de plus en plus performants pour filmer des vidéos et capturer des souvenirs.

Imaginez par exemple pouvoir zoomer sur une balançoire pour savoir si une personne s’amuse à basculer de dos, ou de face.

Selon toute vraisemblance, cette fonction devrait bientôt être activée par Google Photos.