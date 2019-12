On s’est pris en photo avec le capteur infrarouge du Google Pixel 4

Une nouvelle astuce a été repérée pour les Google Pixel 4. Grâce à une application photo alternative, vous pouvez utiliser le capteur infrarouge de la reconnaissance faciale pour prendre des selfies très originaux.

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ont quelque peu déçu cette année. Bien que d’excellents smartphones, ils n’ont pas réussi à captiver l’imaginaire et l’attention du grand public, faute de nouvelles fonctionnalités qui n’ont pas réussi à marquer.

La première d’entre elle était bien sûr le capteur Soli, dont on attendait beaucoup mais qui s’avère finalement très accessoire. Toujours est-il que la reconnaissance faciale est excellente sur les appareils, et que l’on peut désormais jouer un peu plus avec celle-ci.

C’est 9to5Google, relayé par Android Authority, qui a repéré cette astuce : il est possible de prendre des photos en utilisant la caméra infrarouge à l’avant, utilisée normalement pour la reconnaissance faciale. De quoi donner un petit effet noir et blanc vintage et amusant à vos selfies.

Chez nous, Manu a essayé et le résultat est assez… étrange. Parmi les deux photos ci-dessous, celle de gauche est prise normalement tandis que celle de droit a été capturé avec le capteur infrarouge de droite légèrement recouvert.

Pour ce faire, rien de très compliqué : il suffit d’utiliser l’application HedgeCam 2 disponible sur le Play Store, qui est elle-même basée sur Open Camera. En appuyant deux fois sur le bouton « changer de caméra », vous vous retrouvez avec le capteur infrarouge avant.

Ce capteur est bien sûr naturellement beaucoup plus performant dans le noir… mais tout cela a un coût. Il n’a qu’une définition VGA de 640 x 480 pixels. Toujours est-il que cela a du style, et pourra trouver son utilité auprès des plus créatifs. Pourquoi pas tourner une suite de Blair Witch Project totalement au smartphone ? Mais je m’égare.

Google ne bloque pas son capteur infrarouge

L’astuce ne semble fonctionner qu’avec les Google Pixel 4 pour le moment. Android Authority a bien tenté de l’installer sur un Huawei Mate 20 Pro muni du même type de capteurs, mais sans succès.

On peut ainsi supposer que c’est une initiative de Google que de laisser un tel accès au capteur infrarouge des Pixel 4 pour que des applications tierces puissent l’exploiter et proposer des fonctionnalités, on l’espère, innovantes.