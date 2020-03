Android : Google vous propose désormais trois moteurs de recherche alternatifs

Depuis le 1er mars 2020, les nouveaux utilisateurs européens d’Android ont le choix entre trois moteurs de recherche en complément de Google Search. Un choix d’ouverture de l’américain ? Non. La Commission Européen lui a tout simplement imposé de nouvelles règles.

Victoire pour les autorités européennes face aux géants de la tech. Ou plutôt un géant. Attaqué de toutes parts pour abus de position dominante, Google se voit imposer de nouvelles règles par la Commission Européenne. En Europe, depuis le 1er mars 2020, les nouveaux utilisateurs d’Android pourront choisir entre quatre moteurs de recherche.

Auparavant, Google ne proposait que son service Google Search. Après plusieurs attaques devant les autorités européennes, ses concurrents ont obtenu gain de cause. Las des multiples amendes pour abus de position dominante, Google a décidé de s’ouvrir à la concurrence.

Depuis le 1er mars, trois moteurs de recherche alternatifs sont proposés sur les appareils Android, en plus de Google Search. Le choix se fait lors de la première configuration du smartphone ou de la tablette. DuckDuckGo, Info.com et le français Qwant sont les heureux élus, jusqu’au 30 juin 2020.

En France, DuckDuckGo, Qwant et Info.com pour démarrer

Pour avoir la chance d’apparaître sur l’écran de démarrage, les différents acteurs du marché ont dû jouer le jeu des enchères. En France, DuckDuckGo, Qwant et Info.com se sont montrés les plus généreux pour attirer les utilisateurs vers leurs services.

DuckDuckGo, bien connu des bidouilleurs, joue la carte de la protection de la vie privée. Plus connu en France, Qwant mise sur ce même argument mais se distingue par une interface plus ergonomique et moderne. Basé en France, il jouit d’une certaine popularité dans l’Hexagone. Cocorico ! Info.com, entreprise californienne, est peu connu du grand public.

Comme le rappellent nos confrères de Numerama, Qwant est le service le plus transparent des trois. DuckDuckGo et Info.com se montrent bien discrets quant à la provenance de leurs résultats de recherche.

Sur le site officiel d’Android, Google précise qu’il pourra modifier la liste de moteurs de recherche alternatifs dès le début de l’été. De nouveaux acteurs pourraient donc remplacer les trois premiers élus.