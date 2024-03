Le patron de Xbox veut modifier une règle des consoles en ouvrant la porte aux magasins alternatifs

Les joueurs de console ont toujours été limités dans leurs options d'achat de jeux, forcés d'utiliser les magasins propriétaires liés à leur console. Cependant, le PDG de Xbox, Phil Spencer, a récemment exprimé son désir de changer cela en ouvrant la Xbox à des magasins tiers.

Lorsque l’on évoque la PlayStation, le PlayStation Store vient immédiatement à l’esprit, et lorsque l’on pense à la Xbox, on pense naturellement au Microsoft Store. Mais avec l’entrée en vigueur du DMA en Europe et l’ouverture d’iOS à des alternatives à l’App Store, est-ce que cela a donné des idées à Phil Spencer, le patron de Xbox ?

Briser les jardins clos

Phil Spencer ne souhaite pas seulement voir des jeux Xbox sur d’autres consoles. Il envisage également la présence d’autres magasins de jeux vidéo sur Xbox.

Lors d’une interview avec le PDG de Microsoft Gaming lors de la conférence annuelle des développeurs de jeux, Spencer a exprimé son désir de briser les jardins clos qui ont historiquement limité les joueurs à effectuer des achats dans les magasins propriétaires liés à chaque console.

Phil Spencer a exprimé ses frustrations face aux écosystèmes fermés. Le patron de Xbox a fait référence à l’histoire de Microsoft en tant qu’éditeur de Windows, où les utilisateurs ont la liberté de choisir où ils achètent leurs jeux. Phil Spencer pense que les joueurs sur console bénéficieraient également de cette liberté – tout comme les fabricants de consoles comme Microsoft.

Beaucoup d’arguments pour l’ouverture

Il est important de noter que la Xbox n’a pas la même part de marché que la PlayStation. En ouvrant la Xbox à des magasins alternatifs, cela pourrait rendre la console encore plus attractive pour les joueurs, en offrant une plus grande variété d’options d’achat et en brisant les barrières entre les différents écosystèmes de jeu.

Cela pourrait également encourager les développeurs à créer plus de jeux pour la plate-forme, sachant qu’ils pourraient atteindre un public plus large grâce à la présence de magasins tiers sur Xbox. En fin de compte, cela pourrait aider Microsoft à concurrencer Sony et à augmenter sa part de marché dans l’industrie du jeu vidéo.