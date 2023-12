La PS5 confirme son statut de reine des consoles nouvelle génération

Sony a annoncé avoir vendu 50 millions de consoles PlayStation 5 depuis son lancement en 2020. Avec ce score, Sony domine largement le marché de la console de salon.

Ni la hausse de prix, ni les pénuries ne peuvent en venir à bout. Sony confirme mois après mois que sa console de salon est un véritable succès. La firme a confirmé aujourd’hui que la PlayStation 5 avait dépassé les 50 millions de ventes au 9 décembre 2023. En remettant ce chiffre dans son contexte, on comprend à quel point c’est impressionnant.

Une semaine de retard sur la PS4

On peut déjà comparer ce résultat à celui de la PS4, carton absolu des ventes en son temps. Sony avait annoncé avoir dépassé les 50 millions de PS4 vendues au 6 décembre 2016. Dans les deux cas, le palier est atteint quelque trois ans après le lancement de la console. En regardant plus en détail, la PlayStation 4 a été lancé entre le 15 et le 29 novembre 2013 dans le monde, alors que la PS5 a été lancé entre le 12 et le 19 novembre 2020.

La dernière console de Sony a donc théoriquement quelques jours d’avance pour vendre davantage, et a pourtant atteint son palier des 50 millions de ventes quelques jours après la PlayStation 4. Autrement dit, la PS5 a environ une semaine de retard sur les ventes de sa prédécesseuse.

C’est très impressionnant quand on prend en compte le contexte du marché entre 2020 et 2023. Tout d’abord, la concurrence venue de Xbox est bien plus féroce avec les Xbox Series et le Xbox Game Pass qu’avec la Xbox One et ses nombreux problèmes. Le géant américain s’est énormément renforcé grâce à ses nombreux rachats de studios. Même chose du côté de Nintendo, la PlayStation 4 devait faire face à la Wii U, un échec commercial cuisant, alors que la PS5 doit rivaliser avec la Nintendo Switch, même si son caractère hybride l’éloigne un peu d’une concurrence directe.

Par ailleurs, la PlayStation 5 a été lancé dans un contexte de pénurie mondial des composants, ce qui a conduit également Sony à augmenter le prix d’une console déjà vendue plus cher dès son lancement que la PlayStation 4. Autant de raison qui auraient pu gréver le succès de la console, mais rien n’y a fait.

Une année 2024 stratégique

Le début de la génération est définitivement derrière nous. Sony a dévoilé et commercialisé de nouveaux produits pour l’écosystème PS5 en 2023 comme le PlayStation Portal ou le PS VR 2. La firme serait aussi au travail sur une déclinaison « Pro » de la PS5 pour fin 2024. En attendant, il semblerait bien que le lancement de Spider-Man 2 et du nouveau modèle PS5 Slim soit un vrai succès pour le constructeur.