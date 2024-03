Comment Google veut devenir votre styliste attitré grâce à cette nouveauté très prometteuse

Google propose une nouvelle expérience de recherche de vêtements et d'accessoires à ses utilisateurs américains sur navigateur et sur son application mobile. Elle ajoute une nouvelle section dédiée aux recommandations de style.

« Je suis un peu décorateur, un peu styliste », pourrait chanter Google, en tout cas aux oreilles des utilisateurs américains, bien qu’ils ne connaissent peut-être pas Charles Aznavour. Google lance outre-Atlantique une nouvelle section baptisée « recommandations de style » sur son application et sur son moteur de recherche. Pour le moment, cette expérience est expérimentale et cherche à aider les utilisateurs à trouver des accessoires et des vêtements.

Une nouvelle expérience de recherche pour trouver des vêtements sur Google façon Tinder

Trouver un gant qui vous va comme un gant, c’est le nouvel objectif de Google. Sa nouvelle expérience est destinée aux utilisateurs américains ayant opté pour la Search Generative Experience (SGE) sur Search Labs, qui permet de tester en avant-première les fonctionnalités de Google. À la manière d’une application de rencontre comme Tinder, les utilisateurs sont invités à évaluer via un pouce vers le haut ou vers le bas des vêtements. Ainsi, Google apprend ce que vous voulez comme prochaine chemise favorite en vous marquant à la culotte. En glissant sur un côté, on peut accéder à des résultats personnalisés.

L’idée, c’est que Google se souvienne de vos préférences pour une future recherche. La fois d’après, le moteur de recherche se souviendra de vos préférences pour proposer des résultats encore plus personnalisés. Pour encore plus de précision, on peut indiquer à Google les marques que l’on apprécie, ce qui leur donne la priorité dans les résultats.

Trouver des vêtements grâce à l’IA générative : la promesse de Google

Google ajoute également dans cette section une option pour générer des images du vêtement idéal que l’on cherche. À partir de la description qu’on lui donne, quatre images photoréalistes sont générées par intelligence artificielle. En cliquant sur l’une d’entre elles, on accède à des produits qui y ressemblent. Ce qui n’est pas étonnant, puisque le modèle de génération d’images de Google a très probablement été entraîné sur des images de vêtements trouvées… sur Google.

Ce n’est pas un outil révolutionnaire, puisque Google permet déjà de trouver des vêtements en fonction d’une description qu’on lui donne. C’est même l’essence du moteur de recherche. Ce que permet cette nouvelle fonctionnalité, c’est simplement de guider la recherche par une autre étape. Après avoir trouvé le vêtement qui nous intéresse, Google propose un outil d’essayage virtuel, déjà présent depuis l’année dernière, mais toujours réservé aux utilisateurs américains. En fait, il permet d’adapter les vêtements à une variété de modèles virtuels (hommes et femmes), et ce pour toutes les tailles, du XXS au 4XL.

