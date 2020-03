Google Chrome : un mode « picture-in-picture » en test dans les commandes média

Après avoir déployé en janvier dernier un bouton destiné à des commandes multimédias dans Chrome, Google teste à présent, dans la version « Canary » de son navigateur, une nouvelle fonctionnalité : l'option « picture-in-picture ».

Couche après couche fonction après fonction, Google peaufine l’expérience proposée par son navigateur phare. Après avoir introduit en janvier dernier un nouveau bouton destiné aux commandes multimédias dans Chrome, voilà que le géant de Mountain View teste une nouvelle fonctionnalité pour ces commandes : le mode « picture-in-picture ». Très pratique sur YouTube, cette nouveauté se réserve pour l’heure à la dernière version de Chrome « Canary », la mouture du navigateur réservée aux développeurs. Testées par nos soins, les dernières versions françaises de Chrome « Canary » pour macOS et pour Windows ne recèlent pas encore ladite fonctionnalité.

Deux clics pour permettre à une vidéo passer en overlay

Si nous n’avons pas pu la tester par nous-mêmes, nos camarades américains d’Android Police ont été en mesure de prendre en main ce nouveau mode sur Mac. Ce dernier est accessible directement depuis le bouton de commandes multimédias (affiché en haut à droite de l’interface lorsqu’un contenu vidéo est lancé sur Chrome). Une fois activée, la vidéo en cours de lecture se déplace dans le coin inférieur droit de l’écran, où elle reste ancrée jusqu’à fermeture manuelle ou retour en lecture classique. À noter par contre que cette fonctionnalité n’est pas encore accessible sur toutes les sources et plateformes. Fort logiquement, elle fonctionne par contre parfaitement avec YouTube.

Crédits : Android Police

Comme le précise Android Police, la lecture de vidéo en mode « picture-in-picture », n’est pas vraiment une nouveauté à proprement parler pour Chrome et YouTube sur ordinateur de bureau. Une fonction « lecteur réduit » existe en effet sur la plateforme depuis des années, tandis que Chrome supporte dans les faits cette fonctionnalité depuis sa version 69. Cette dernière était toutefois très mal mise en valeur. Au travers d’un ajout directement dans les commandes multimédias, Google s’assure de lui donner plus d’impact et d’intérêt auprès des utilisateurs, tout en la rendant plus visible.

Par ailleurs, rappelons que Google propose déjà une extension « picture in picture » pour Google Chrome sur le Chrome WebStore. C’est l’une des meilleures extensions pour le navigateur que nous recommandons dans notre sélection.