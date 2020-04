YouTube autorise à nouveau la monétisation des vidéos sur le Covid-19

Après avoir démonétisé les vidéos relatives au Coronavirus, considéré comme un sujet sensible, YouTube revient sur sa décision... mais de manière prudente. Seuls les créateurs affiliés à son programme de partenaires pourront monétiser leurs vidéos sur l'épidémie.

Vis-à-vis des contenus traitant du Covid-19, YouTube cherche visiblement à trouver le juste équilibre. Alors que la plateforme vidéo de Google suspendait début mars la monétisation des vidéos traitant de l’épidémie, classée « sujet sensible », voilà qu’elle revenait ce jeudi sur sa décision. Mais en marchant sur des œufs. La plateforme autorisera en effet à nouveau la monétisation (et donc la publicité) des vidéos traitant du Coronavirus, mais seulement celles produites par ses créateurs partenaires. Une politique prudente que YouTube met avant tout en œuvre pour ménager ses annonceurs. Il s’agit là du troisième changement de position de YouTube en un mois…

En clair, et comme l’explique Mashable, YouTube autorisera la publicité sur les contenus relatifs au Covid-19 émanant de vidéastes ayant déjà été approuvés pour la monétisation en général. La firme explique néanmoins que, comme pour n’importe quelle vidéo monétisée, les contenus traitant du Covid-19 sous une forme ou une autre devront respecter les « Consignes relatives aux contenus adaptés aux annonceurs ».

YouTube cherche ainsi à encadrer le traitement de ce sujet sensible, et à éviter à la fois les débordements, la diffusion d’images choquantes ou encore la propagation de fake news et de la désinformation médicale. Autant dire que l’enjeu sera de taille en matière de modération.

All Creators in YPP can now monetize COVID-19 related content that follows Community & Ad friendly Guidelines – look for a notif in Studio this week & next.

We put together a guide w/ must-know info to help you create & monetize this content responsibly→ https://t.co/BxYEPRbi8p https://t.co/s6ZNRPK5pf

— TeamYouTube #StayHome (@TeamYouTube) April 2, 2020