La future box Android TV de Google est certifiée, pour une annonce imminente

La box Android TV de Google, qui devrait succéder au Chromecast, a été certifiée aux États-Unis. De quoi indiquer une sortie très prochaine de l'appareil.

Début juin, on découvrait le design de Sabrina, la future clé Android TV de Google. Plus de deux mois tard, le site 9to5Google a découvert la certification de deux nouveaux produits Google auprès de la FCC, la commission américaine des télécommunications. De quoi indiquer que le lancement de la clé se rapproche à grands pas.

« Ce matin, Google a soumis les dossiers pour deux nouveaux appareils avec les numéros de modèle GZRNL et G9N9N », indique ainsi 9to5Google. Le site spécialisé dans l’actualité de la firme de Mountain View précise que le GZRNL est présenté comme un « appareil interactif de streaming de média ». Il devrait donc s’agir de Sabrina, la future clé HDMI de Google équipée du système Android TV. Parmi les informations données par Google, on apprend également que l’appareil sera compatible avec le Wi-Fi et le Bluetooth. De son côté, le G9N9N est présenté comme un « appareil sans fil ». De quoi laisser penser à 9to5Google qu’il s’agira simplement de la télécommande, d’autant plus que la certification indique que la batterie est protégée par un cache amovible.

Une véritable clef sous Android TV

Pour rappel, la clé HDMI de Google devrait embarquer Android TV. Contrairement au Chromecast, il ne s’agirait ainsi pas d’un simple récepteur permettant d’accéder à des flux vidéo, mais d’une véritable box sous Android TV, à la manière du Shield TV de Nvidia ou de la Mi TV Box S de Xiaomi. Simplement, avec son format, elle se cacherait à l’arrière du téléviseur et ne serait pas posée à plat sur le meuble TV. Par ailleurs, les fuites indiquent que l’appareil sera doté d’une puce Amlogic S905X2, de 2 Go de RAM et d’une connectique HDMI 2.1 avec faible latence, idéal pour le jeu vidéo.

La certification de la clé HDMI par la FCC signale une annonce proche. On sait déjà que Google doit présenter dans quelques semaines ses prochains Pixel 5 et pixel 4a 5G. Ce pourrait également être l’occasion pour présenter sa clé HDMI à l’occasion d’une conférence Made by Google organisée entièrement en ligne. Par ailleurs, on sait également que Google travaille sur une nouvelle version de son enceinte connectée, le Google Nest.