Google Pixel 4a 5G : des premiers visuels nous en apprennent un peu plus à son sujet

En se basant sur des fichiers industriels CAD, le très fiable leaker OnLeaks et le site 91Mobiles ont mis en ligne des premiers rendus visuels du Google Pixel 4a 5G. Tout en publiant des premières spécifications que la firme de Mountain View confirmera, ou pas.

Le 3 août dernier, Google a officiellement intronisé son dernier smartphone milieu de gamme, j’ai nommé le Pixel 4a, attendu de pied ferme par les fans de photophones. Si les performances photographiques de l’appareil mobile ont d’ores et déjà impressionné la rédaction après un premier test, les aficionados des téléphones Google devront patienter jusqu’en octobre pour se le procurer. Après tout, nous ne sommes plus à deux mois près.

Légères différences

En parallèle, la firme de Mountain View se fendait d’une autre annonce importante : la présentation des Pixel 4a 5G et Pixel 5 aura bel et bien lieu cet automne, avant de s’inviter dans les boutiques françaises, comme confirmé par la marque. Et d’ici là, les indiscrétions au sujet du premier nommé pourraient intervenir de manière plus ou moins régulière. C’était déjà le cas au sujet du Pixel 5, révélé en fin de semaine par OnLeaks. C’est désormais le cas pour le Pixel 4a 5G, grâce à la collaboration menée entre le leaker français et 91 Mobiles.

Réputé pour sa fiabilité, le célèbre leaker et le site média ont publié des visuels qualitatifs du téléphone, en se basant sur des fichiers d’usine CAD. Généralement, ces derniers décrivent avec précision les dimensions d’un produit. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Google Pixel 4a 5G devrait relativement se démarquer de la version 4G.

Google voit grand

La variante 5G semblerait en effet plus grande au regard des mensurations publiées : 153,9 x 74,0 x 8,6 mm, soit une diagonale de 6,1 ou 6,2 pouces. A titre de comparaison, le 4a classique mesure 144 x 69,4 x 8,2 mm, pour une dalle avoisinant les 5,81 pouces. Une différence notable.

À l’arrière, un capteur d’empreintes digitales serait de nouveau de mise, accompagné d’une prise jack 3,5 mm sur l’arête supérieure, opposée à un port USB-C au niveau de l’arête inférieure. À l’avant, un seul et unique capteur placé sur la partie supérieure gauche s’inviterait pour les selfies. Attention : le fond d’écran choisi laisse penser qu’une encoche en forme de goutte d’eau est également présente, mais il ne s’agit là que d’une image d’illustration.

Sur le partie dorsale, 91Mobiles mentionne la présence d’un triple capteur couplé à un flash LED au sein du module carré, à l’image du Pixel 5. Ce nombre de caméras arrière — trois contre une sur le 4a — est cependant à prendre avec des pincettes. Aussi, un coloris en blanc pourrait être proposé aux clients selon, là encore, des bruits de couloir à accueillir avec prudence.