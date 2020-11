Google Photos : allez-vous payer un abonnement Google One pour continuer à stocker vos photos ?

Google Photos ne proposera plus de stockage illimité en 2021. Il s'agit là d'un moyen d'orienter les utilisateurs vers des abonnements Google One pour continuer d'enregistrer des images sur l'application. Et vous, qu'allez-vous faire ?

La présentation des premiers Mac profitant de la puce Apple M1 a bien marqué l’actualité tech de cette semaine. Cependant, une autre annonce importante a retenu notre attention pour notre sondage hebdomadaire : la fin du stockage illimité gratuit sur Google Photos.

Cette nouvelle concerne un très large nombre d’utilisateurs. À partir du 1er juin 2021, il ne sera plus possible de stocker ses images sur Google Photos sans limitation de l’espace de stockage. La stratégie de la firme de Mountain View est claire : pousser les consommateurs à souscrire un abonnement payant à Google One, sa plateforme offrant des espaces de stockages dans le cloud.

À cet égard, rappelons que des fonctionnalités Google Photos pourraient même se voir réservées aux abonnés Google One.

Or, tout le monde ne réagira pas forcément comme l’entend Google.

Google One pour tous et tous pour One ?

Google One n’est pas la seule plateforme de stockage en ligne sur le marché, loin de là. D’aucuns pourraient donc préférer se tourner vers des solutions comme DropBox ou OneDrive pour ne citer qu’eux. Il existe aussi certainement plusieurs personnes pour lesquelles les 15 Go de stockage proposés dans l’offre basique d’un compte Google suffiront amplement.

Voici donc la question que nous aimerions vous poser : allez-vous payer un abonnement Google One pour continuer à stocker vos images sur Google Photos ?

Allez-vous payer un abonnement Google One pour continuer à stocker vos images sur Google Photos ? Oui c'est la meilleure solution

Non les 15 Go offerts me suffisent

Non je vais passer sur un autre service

Comme d’habitude, nous vous invitons à étayer vos réponses dans les commentaires de cet article avec bienveillance, respect et courtoisie. Par ailleurs, nous tenons à nous excuser pour les soucis rencontrés sur les deux derniers sondages hebdomadaires que nous avons publiés. Un bug du module a empêché de comptabiliser les votes, nous n’avons donc pas eu de données suffisantes pour vous livrer les résultats.