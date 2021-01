Covid-19 : Google Maps affichera bientôt les centres de vaccination près de chez vous

Google a annoncé dans un billet de blog vouloir afficher dans un avenir proche les centres de vaccination proches de chez vous. Ces informations apparaîtront notamment sur Maps et son moteur de recherche.

Déterminé à apporter sa pierre à l’édifice de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), Google a déployé de multiples fonctionnalités inédites pour ses différents services au cours des douze derniers mois. Sur Maps, suivre l’évolution des cas positifs dans votre zone géographique en faisait par exemple partie. Au même titre que l’affluence des voyageurs dans les transports en commun.

Maintenant que plusieurs vaccins ont vu le jour, la firme de Mountain View veut aider les internautes à trouver un centre de vaccination au plus vite et au plus proche. Pour ce faire, son moteur de recherche et son service de cartographie Maps vont dans un avenir proche afficher les lieux dédiés situés dans votre périmètre. Ces résultats apparaîtront lorsque les termes « Vaccin Covid-19 » seront rentrés par un utilisateur.

Les USA d’abord

Google compte d’ailleurs pousser son outil plus loin, puisque celui-ci indiquera si un rendez-vous ou une ordonnance sont nécessaires, ou si le vaccin disponible dans telle ou telle infrastructure médicale est réservé à un groupe spécifique de personnes (les octogénaires, à titre d’exemple). Pour y parvenir, le géant californien va collaborer avec plusieurs entités de la filière médicale.

Sont par exemple cités VaccineFinder.org, les administrations nationales et régionales, les pharmacies et toutes autres sources officielles. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible « dans les semaines à venir », annonce Google, pour l’Arizona, la Louisiane, le Mississippi et le Texas dans un premier temps. Le groupe assure que d’autres États et pays en profiteront dans un second temps.

On croise forcément les doigts pour que la France soit concernée par cette nouveauté. Jusque-là, l’Hexagone a toujours profité des nouveautés Google en matière de lutte contre le Covid-19.

150 millions de dollars pour sensibiliser les populations

Toujours outre-Atlantique, l’entreprise dirigée par Sundar Pichai mettra à disposition des autorités certaines installations Google spécifiquement dédiées à la vaccination : des bâtiments, parkings et espaces verts vont ainsi être réquisitionnés. Google va enfin investir 150 millions de dollars pour sensibiliser les populations au vaccin.

Les deux tiers de cette somme financeront des subventions publicitaires pour la Fondation CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et des organisations à but non lucratif du monde entier. Les 50 derniers millions de dollars serviront à informer et sensibiliser les communautés plus défavorisées n’ayant pas aussi facilement accès au vaccin que d’autres.