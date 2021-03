Google chercherait à revoir en profondeur YouTube sur Chromecast

Pour YouTube sur Chromecast, Google semble avoir une idée derrière la tête. Déployées sporadiquement chez quelques utilisateurs, puis retirées, de nouvelles fonctionnalités rapprochaient la diffusion depuis un smartphone de l’expérience proposée par l’application YouTube sur Android TV.

Diffuser depuis votre smartphone des contenus YouTube sur votre Chromecast pourrait devenir plus attrayant. Relativement basique sous sa forme actuelle, l’expérience serait en train d’être peaufinée par Google comme le suggère le témoignage de deux utilisateurs sur Reddit. On y découvre les contours de ce qui pourrait être une pseudo-application YouTube pour Chromecast.

Il s’agirait d’une évolution majeure pour une expérience de diffusion qui n’a pas beaucoup évolué ces dernières années. Actuellement, la diffusion sur Chromecast depuis un smartphone se limite simplement à charger le lecteur vidéo YouTube sur votre téléviseur, avec quelques informations basiques (nom de la chaîne, nombre de vues, date, durée…). Une fois la vidéo lue en entier, vous revenez à un menu d’accueil basique. Visiblement cela va changer…

La diffusion de vidéos YouTube bientôt dépoussiérée sur Chromecast ?

Certains utilisateurs ont eu l’occasion de constater quelques changements, testés puis retirés par Google, qui semble en tout cas en train de travailler sur quelque chose de relativement ambitieux. Parmi les nouveautés : l’apparition d’une télécommande sur l’application YouTube mobile, mais aussi un lecteur plus complet affiché sur le Chromecast. Il permettrait notamment de modifier la définition, d’activer ou non les sous-titres, d’ajouter des vidéos à la liste de lecture, ou encore d’afficher les fameuses « Stats for nerds » (détail technique de la diffusion).

À la fin de la vidéo, un nouveau menu ferait également son apparition avec des suggestions d’autres contenus à regarder, comme sur l’application YouTube pour Android TV. Comme le précise 9to5Google, la possibilité de s’identifier est disponible, mais via l’option de lancement sur le téléviseur ; tandis que l’utilisateur pourrait aussi supprimer l’historique de visionnage et de recherches depuis les paramètres, ou encore réinitialiser l’application.

Cette nouvelle interface serait par contre sujette à une augmentation du nombre de publicités, observe un utilisateur sur Reddit, mais aurait pour intérêt de donner beaucoup plus de contrôle sur les diffusions YouTube lancées depuis un smartphone. Reste à savoir quand Google pourrait déployer ces changements à grande échelle. Actuellement, ces derniers seraient seulement en phase de test.