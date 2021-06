YouTube Music : il n’a jamais été aussi simple d’écouter vos morceaux préférés du moment

Une nouvelle section « Mix récent » a fait son apparition sur YouTube Music. Elle constitue un mélange de vos chansons les plus écoutées au cours des dernières semaines.

L’interface principale de YouTube Music accueille une petite nouveauté récemment repérée par la communauté Reddit : « Mix récent », une section inédite qui liste tous vos morceaux les plus écoutés au cours des dernières semaines. Elle peut alors contenir un total de 100 œuvres musicales disponibles en lecture automatique pour combler vos oreilles.

Comme un air d’On Repeat de Spotify

Cette nouveauté est à trouver dans la catégorie « Mix Personnalisés », et n’est pas à confondre avec « Mon Supermix », matérialisé par une playlist cherchant à se rapprocher au plus près de vos goûts du moment. Cette section est notamment constituée de morceaux inconnus et jamais écoutés. Elle souhaite avant tout vous faire découvrir des nouveautés en lien avec votre univers musical.

« Mix Récent » rappelle forcément la fonction « On Repeat » de Spotify, introduite en septembre 2019. Et il est vrai que ce type de playlist manquait à YouTube Music, qui viendrait ici combler un petit manque par rapport à la concurrence. Avoir envie de se perdre et de savourer ses morceaux préférés des dernières semaines peut arriver à tout le monde.

Déjà disponible sur YouTube Music

Nous avons souhaité tester cette nouveauté, qui est d’ores et déjà disponible et déployée sur le compte YouTube Music et le téléphone actuellement utilisé au moment de rédiger cet article. Depuis cette playlist, vous pouvez par exemple télécharger l’ensemble des morceaux listés, les lire de manière aléatoire ou les ajouter à votre bibliothèque.