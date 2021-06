Google Pixel 5a : pour se le procurer, il faudrait être aussi patient qu’avec le Pixel 4a

Selon le journaliste Mark Gurman, Google devrait révéler et commercialiser le Pixel 5a dans le courant du mois d’août 2021. Ajoutez à ça les quelques mois de retard qui touchera le marché français, en raison de problèmes d'approvisionnement.

Ce n’est plus un secret de polichinelle ou une lancinante rumeur qui fait couler de l’encre : le Pixel 5a est bel et bien une réalité, après plusieurs semaines de doutes et de rebondissements. En mars, le leaker Jon Prosser misait par exemple sur une sortie pour la mi-juin 2021.

Un mois plus tard, l’intéressé changeait son fusil d’épaule… en prédisant l’annulation du téléphone. Ni une, ni deux, Google ne s’est pas fait prier pour faire mentir le YouTubeur et contredire via un porte-parole officiel les propos de Prosser.

Un retard annoncé pour la France

« Le Pixel 5a 5G n’est pas annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon », avait alors déclaré la firme de Mountain View, venant clôturer le débat une bonne fois pour toutes. Problème : dans cette annonce, l’Europe et donc la France ne sont pas concernées.

En fait, il se pourrait qu’il faille autant patienter qu’avec le Pixel 4a pour se procurer cette nouvelle génération de téléphone. Pour rappel, son prédécesseur avait été introduit en août 2021… pour une sortie en France en octobre, en raison des complications relatives à la crise sanitaire du Covid-19.

Pour Mark Gurman, journaliste de référence pour l’univers Apple, le Pixel 5a sera annoncé puis lancé… en août 2021. Soit grosso modo un an, pile, après le Pixel 4a. Et comme vous le savez déjà, l’Hexagone fera une croix dessus dans un premier temps, la faute cette fois-ci à des problèmes d’approvisionnement.

Ce n’est pas une question de semaine

D’une manière générale, ce type de problématique ne retarde pas un produit de quelques jours voire de quelques semaines, mais plutôt de plusieurs mois, comme nous avons pu l’observer pour les consoles nouvelle génération et les cartes graphiques.

Si Mark Gurman a raison, le Pixel 5a devrait donc débarquer dans nos contrées dans les prochains mois qui suivent août, soit octobre, novembre ou décembre 2021. Dans tous les cas, la patience sera de mise.