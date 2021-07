Android : Google Meet enterre encore plus Duo en piochant dans ses filtres amusants

Google Meet sur Android accueille de nouveaux filtres censés rendre la plateforme plus distrayante et amusante. Une manière pour Google d’enterrer toujours plus Duo, voué à disparaître.

En avril 2020, la pandémie du coronavirus (Covid-19) a poussé Google à rendre gratuit Google Meet. Ce faisant, cette plateforme autrefois réservée aux professionnels s’adressait cette fois-ci au grand public — une manière aussi de contrer Microsoft Teams et Zoom. Mais qu’en était-il de Google Duo, son application mobile d’appels vidéo.

Forcément, des questions se sont rapidement posées sur l’avenir de Duo. Quel est l’intérêt pour Google de conserver deux services qui entrent en concurrence et ciblent plus ou moins les mêmes utilisateurs ? Dans quelle mesure ces deux applications peuvent-elles vraiment cohabiter ? N’est-il pas préférable de concentrer ses efforts sur l’une d’elles uniquement ?

Des fonctions Google Duo sur Google Meet

Toutes ces questions ont forcément traversé l’esprit des dirigeants du groupe américain. Pendant un temps, il se murmurait même que Google Meet allait tout bonnement absorber Google Duo. Et il semble que la firme californienne commence doucement, mais sûrement, à entamer ce processus, mais de manière subtile.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj — Google (@Google) July 7, 2021

En effet, Google Meet sur Android et iOS vient d’accueillir de nouveaux filtres et effets qui rendent les échanges vidéo plus fun et divertissants. Il est par exemple possible de changer son visage en animal, comme le propose par exemple Google Duo. Ici, Meet s’inspire volontairement de son cousin en piochant dans ses fonctionnalités.

Préparer les utilisateurs à la disparition de Duo

C’est une manière pour le colosse aux quatre couleurs d’attirer les utilisateurs vers Meet en proposant autant d’options rigolotes que sur Duo. À l’avenir, quand ce service disparaîtra, aucune personne ne pourra ainsi regretter ses effets et filtres, puisque Meet aura tout bonnement pris le relais entre temps.

Google ayant officiellement communiqué dessus sur Twitter, une mise à jour ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Chez nous, ces nouveautés ne sont pas encore disponibles.