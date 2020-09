Citation 200 : Harman Kardon lance une enceinte Wi-Fi nomade au design alléchant

Harman Kardon a présenté sa nouvelle enceinte Citation 200, à la fois utilisable comme enceinte Wi-Fi à la maison et comme enceinte nomade Bluetooth en extérieur.

Ce mercredi, à l’occasion de sa présentation vidéo pour l’IFA 2020, le groupe Harman a présenté de nouveaux écouteurs JBL, mais il ne s’agissait pas du seul nouveau produit du groupe américain. La firme a également présenté une nouvelle enceinte connectée Harman Kardon, la Harman Kardon Citation 200.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2020 ?

Cette nouvelle enceinte, déjà abordée en janvier dernier, vient compléter la gamme d’enceintes connectées Citation du constructeur, aux côtés des Citation 100, 300, 500 ou de la barre de son Citation Bar. Il s’agit en fait d’une enceinte connectée qui fonctionnera aussi bien en Wi-Fi qu’en Bluetooth. À l’instar de la Sonos Move, l’enceinte peut ainsi être utilisée connectée au secteur ou à l’extérieur, sur batterie, grâce à une connexion Bluetooth. La recharge se fait d’ailleurs particulièrement simplement en déposant la Citation 200 sur son socle ou à l’aide de la prise USB-C. Harman Kardon annonce une autonomie de huit heures en lecture.

Une enceinte compatible Chromecast Audio et Apple AirPlay

Cependant, c’est véritablement une fois connectée en Wi-Fi que l’enceinte va révéler son plein potentiel. Elle est en effet compatible avec Chromecast Audio et Apple AirPlay pour diffuser des sons directement depuis une application mobile ou lancer un morceau à la voix. L’enceinte propose en effet les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Enfin, elle est également compatible avec l’intégralité des autres enceintes de la gamme Citation.

Sur la partie supérieure de l’enceinte, on va retrouver différents boutons pour modifier le volume, l’allumer, activer la connexion Bluetooth ou utiliser l’assistant vocal. Du côté de la conception de l’enceinte, ce sont un tweeter de 1 pouce, pour les aigus, un haut-parleur de cinq pouces, pour les médiums, et deux radiateurs passifs, pour les basses, qui ont été intégrés dans l’enceinte. Notons également que la Harman Kardon Citation 200 est compatible IPX4 et résiste donc aux éclaboussures. Elle est proposée en deux coloris : gris ou noir, avec à chaque fois un tissu en laine et un revêtement spécial pour un nettoyage facilité. Une hanse en cuir est également proposée, pratique pour l’utiliser en extérieur ou pour la déplacer.

L’enceinte Citation 200 de Harman Kardon sera disponible dès ce mois-ci au prix de 349 euros.