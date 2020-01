Harman Kardon dévoile un réveil connecté avec chargeur sans fil au CES 2020

À l'occasion du CES 2020, Harman Kardon a présenté ce lundi les nouvelles enceintes de sa gamme Citation. Trois nouveautés sont au programme, une enceinte connectée nomade, un radio-réveil connecté et une barre de son, connectée elle aussi.

Ce lundi, à l’occasion du CES 2020 qui ouvre ses portes cette semaine à Las Vegas, Harman Kardon a dévoilé les nouvelles enceintes ajoutées à sa gamme Citation. Ce sont ainsi trois nouvelles références qui sont ajoutées, du radio-réveil à la barre de son en passant par l’enceinte nomade.

La première de ces nouvelles enceintes n’est autre que la Harman Kardon Citation 200. Il s’agit en fait d’une enceinte qui se veut nomade grâce à une autonomie pouvant aller jusqu’à huit heures. À l’instar de la Sonos Move, l’enceinte est dotée d’une base de recharge sans fil.Elle est par ailleurs certifiée IPX4 pour une protection contre les éclaboussures. Surtout, l’enceinte est à la fois compatible Bluetooth et Wi-Fi et intègre Google Assistant.

Quant à la musique, elle permet — en plus du Bluetooth — de profiter des fonctionnalités Chromecast audio et Apple AirPlay et Harman Kardon assure qu’elle permet le streaming audio jusqu’à une qualité de 24 Bits à 96 kHz. L’enceinte Harman Kardon Citation 200 sera disponible au printemps pour 299 euros.

Plus originale, l’enceinte Harman Kardon Citation Oasis est en fait… un radio-réveil. Il s’agit d’une enceinte profitant d’un écran permettant d’afficher l’heure ou quelques informations comme la source audio. Elle intègre également un support de recharge sans fil pour smartphone — comme l’Anker Soundcore Wakey — , pratique lorsqu’on ne souhaite pas encombrer sa table de chevet d’un chargeur Qi en plus du réveil.

La Citation Oasis profite également des mêmes caractéristiques (Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast, AirPlay, audio HD) que la Citation 200, et permet également de se couper du Wi-Fi pendant la nuit. La Harman Kardon Citation Oasis sera disponible également au printemps, mais à 199 euros.

Enfin, la dernière pièce ajoutée par Harman Kardon à sa gamme Citation n’est autre qu’une barre de son baptisée Citation Multibeam 700. Comme son nom l’indique presque, il s’agit d’une barre de son avec sept haut-parleurs. Elle reprend les mêmes fonctions que les deux enceintes précédentes, mais profite quant à elle d’un écran LCD couleur et tactile. La barre de son est également compatible avec le protocole WiSA pour y associer un caisson de basse sans-fil Citation Sub S.

Cette barre de son Harman Kardon Multibeam 700 sera également lancée au printemps au prix de 499 euros. Pour le caisson de basse, il faudra passer à la caisse pour 399 euros supplémentaires.