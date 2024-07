HMD va créer un smartphone participatif pour désintoxiquer les enfants

HMD veut un smartphone de compromission, un appareil qui siée aussi bien aux parents qu'aux enfants. C'est l'initiative The Better Phone Project menée par HMD et tout ceux qui veulent s'y impliquer.

Une étude commandée par HMD (Human Mobile Devices) révèle que les parents donnent en moyenne un smartphone à leurs enfants à 11 ans. Plus de la moitié des 10 000 parents interrogés regrettent d’avoir exposé leur enfant aux smartphones si tôt.

Certains craignent les dangers d’internet pour leurs enfants, d’autres admettent ne pas savoir ce que leurs enfants font sur leurs téléphones ou observent des changements de personnalité ou des problèmes d’image corporelle liés à l’utilisation des smartphones.

À l’heure des vacances scolaires, ils s’inquiètent du temps passé par leurs enfants sur leurs smartphones. Ils déplorent le manque de temps de qualité passé en famille, que leur propre enfance sans smartphone leur permettait d’avoir.

Plus de la moitié des parents précisent que l’utilisation excessive du smartphone par leur enfant cause des disputes, et un tiers ont même pleuré à cause de cette obsession. Bref, on est dans une impasse.

Les parents reconnaissent tout de même que le smartphone présente certains avantages, permettant notamment de rester en contact avec des amis ou même un usage éducatif. Supprimer, autoriser, légiférer avec un contrôle parental (obligatoire en France depuis le 13 juillet 2024), c’est un dilemme pour bon nombre de parents.

Un projet mené avec les parents

Et HMD compte bien surfer sur ce désarroi en créant un nouvel appareil de détoxification numérique.

L’initiative est baptisée The Better Phone Project et vise à offrir des solutions pour réduire la surcharge numérique.

En remettant au goût du jour les dumbphones, la marque finlandaise a une certaine légitimité dans cette bataille. Mais elle ne veut pas la mener seule. HMD souhaite collaborer avec les parents, mais aussi avec la génération Z, les influenceurs et les décideurs politiques.

L’objectif sera de « co-créer un téléphone et d’autres nouvelles solutions qui serviront de substituts crédibles aux smartphones, donnant ainsi aux parents un meilleur contrôle sur le temps d’écran et l’utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants. »

Le projet n’est pas encore lancé, mais il est possible de s’y inscrire sur cette page officielle.