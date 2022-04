Honda annonce de gros investissements vers l’électrification : n’est-ce pas trop tard ?

Honda vient d'annoncer d'énormes investissements pour électrifier sa flotte de véhicules et étoffer son offre 100 % électrique d'ici 2040.

Le PDG du groupe Honda, Toshihiro Mibe, vient de révéler un plan d’investissement à hauteur de 40 milliards de dollars pour la décennie qui arrive, dans le but d’électrifier l’ensemble de l’offre de véhicules de la marque.

Beaucoup d’électriques, mais beaucoup d’hybrides également

Pas moins de 30 nouveaux modèles de véhicules hybrides et électriques sont prévus pour Honda d’ici l’année 2030, soit environ quatre nouveaux modèles par an. Il est important de marquer une différence entre véhicule branché et véhicule 100 % électrique toutefois et il semble que le groupe Honda souhaite conserver une grosse part de véhicules hybrides avant de passer au 100 % électrique en 2040.

Pour le moment, seule la Honda e est disponible au catalogue, et récemment un SUV électrique commençait à pointer le bout de son capot, mais tout le reste de l’offre du constructeur est soit thermique, soit à hydrogène, soit hybride.

Pour aller plus loin

Voitures hybrides et électriques : les différences, les avantages et les inconvénients

Le futur sera synonyme de grosse adaptation pour le constructeur japonais, qui a pour le moment vendu uniquement 31 649 véhicules 100 % électriques depuis 1997, alors qu’il vend autour de 4,5 millions de véhicules par an.

Bien entendu, une électrification de son offre ne se fera pas sans usines ayant pour but de fabriquer des batteries et Honda a ainsi annoncé investir 320 millions d’euros dans le développement des batteries solides en 2024. Ceci devrait lui permettre d’équiper de nouveaux véhicules en batteries solides avant la fin de la décennie en cours.

Tout cela s’inscrit dans la volonté du groupe Honda de mettre un pied à l’étrier dans l’électrification, afin d’être compatible avec les restrictions d’émissions en Europe notamment. Malheureusement, ce virage vers les véhicules électriques semble arriver très tardivement pour Honda, qui mise sur le fait que les véhicules thermiques et hybrides seront toujours prisés par les consommateurs d’ici 2035.

L’immense majorité des constructeurs mondiaux de véhicules a déjà amorcé son virage vers l’électrification, à l’instar de Volkswagen, ou Toyota plus tardivement, et il est certain que Honda n’aura d’autre choix que de répliquer les stratégies des autres s’il souhaite rester sur le devant de la scène. Mais ne serait-ce pas déjà trop tard ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.