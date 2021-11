Le Honor 60 adopterait un design encore très proche de Huawei, mais une fiche technique solide

À la veille de l'annonce du Honor 60, le site 91Mobile a mis en ligne sa fiche technique complète ainsi que des rendus permettant de découvrir un design toujours proche de celui des smartphones Huawei.

Alors que Honor doit officiellement présenter, ce mercredi, sa nouvelle gamme de smartphones premium, les Honor 60 et 60 Pro, le site 91Mobiles, en partenariat avec le leaker Ishan Agarwal, a quelque peu volé la primauté de l’annonce en publiant, ce lundi, les visuels et les caractéristiques du futur smartphone du constructeur.

Comme on s’y attendait eu égard au teaser déjà dévoilé par Honor en Chine, le Honor 60 devrait reprendre un design assez similaire à celui du Honor 50 et aux smartphones de son ancienne maison-mère, Huawei. On retrouvera ainsi, comme sur le Huawei Nova 9, un module photo avec deux cercles positionnés l’un au-dessus de l’autre en haut à gauche du dos du smartphone. Petite originalité, un troisième appareil photo semble présent entre les deux cercles. Par ailleurs, les deux téléphones devraient profiter d’écrans incurvés sur les côtés.

Un module photo avec trois appareils

Mais le plus intéressant sur ces deux téléphones semble bien être leurs caractéristiques. Selon les informations d’Ishan Agarwal, le Honor 60 serait ainsi équipé d’une puce Snapdragon 778G+ adossée à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Il profiterait par ailleurs d’un écran Full HD+ de 6,67 pouces avec une technologie Oled et une densité de 395 pixels par pouce. D’après le leaker, l’écran serait compatible avec un haut taux de rafraîchissement, sans toutefois préciser s’il s’agira de 90 ou de 120 Hz. Côté batterie, le plus accessible des deux smartphones embarquerait un accumulateur conséquent de 4800 mAh, compatible avec une charge rapide 66 W.

Pour la photo, le smartphone profiterait donc de trois capteurs photo au dos :

Appareil de 108 mégapixels avec objectif photo grand-angle (f/1,9)

Appareil de 8 mégapixels avec objectif ultra grand-angle (f/2,0)

Appareil de 2 mégapixels pour le mode portrait (f/2,4)

Honor n’aurait donc pas prévu d’intégrer de téléobjectif pour proposer un zoom optique sur son Honor 60 et il faudra a priori se contenter du zoom numérique dans le capteur de 108 mégapixels. Le Honor 60 Pro devrait quant à lui adopter la même configuration pour l’appareil photo, avec un design en tous points similaire.

Comme les Honor 50 lancés récemment en France, les Honor 60 et 60 Pro devraient par ailleurs profiter d’Android 11 avec l’interface MagicUI 5.0 de Honor. Les smartphones embarqueront par ailleurs les services mobiles Google, le constructeur s’étant émancipé, il y a un an, de Huawei et n’étant plus concerné par l’embargo américain sur les appareils de son ancienne maison-mère.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.