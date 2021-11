Voici le design du Honor 60, toujours aussi inspiré des modèles de Huawei

Honor présentera ses Honor 60 la semaine prochaine, mais a déjà dévoilé leur design. Un design qui se rapproche toujours autant des modèles de Huawei.

Alors que Honor est désormais un constructeur indépendant du groupe Huawei et que la firme a lancé récemment en France ses Honor 50 et Honor 50 Lite, le constructeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Honor a déjà indiqué travailler sur le lancement de sa prochaine gamme de smartphones, les Honor 60, qui seront présentés dès le 1er décembre, soit dans un peu plus d’une semaine.

Il aura finalement fallu peu de temps pour la firme afin qu’elle lance une nouvelle gamme de smartphones, alors que les Honor 50 ont été présentés en Chine en juin dernier. Néanmoins, une raison pourrait expliquer le rapprochement de ces deux lancements : leur design. Honor a en effet publié ce mardi sur Weibo une image permettant de découvrir, avant son annonce, l’esthétique du dos du Honor 60.

On peut y découvrir un dos avec un aspect pailleté qui n’est pas sans rappeler celui du Honor 50 avec son revêtement original. Surtout, le dos de l’appareil arbore un double module photo avec deux cercles assez semblable à celui du Honor 50. Les deux modules sont par ailleurs reliés entre eux dans un ovale vertical. On va également retrouver le logo Honor dans le prolongement de cette ligne de caméras, en bas du smartphone, ainsi que le flash positionné juste à droite.

Un design toujours identique un an après la revente de Honor

Dans l’ensemble, le design de ce Honor 60 ne tranche donc pas réellement avec celui du Honor 50. Un léger souci qui pourrait signifier en fait bien davantage. Après la sortie du Honor 50, d’aucuns avaient déjà reproché à Honor les similitudes entre son smartphone et la gamme Huawei Nova 9, quand bien même les deux entités ne sont plus liées. Honor avait alors dû se justifier en expliquant qu’il lui faudrait du temps avant de proposer un design plus original. « Il y a évidemment des designs qui ont été conçus en même temps », indiquait alors un porte-parole de Honor France. Désormais, nous sommes à un an après l’indépendance de Honor, racheté en novembre 2020 par un consortium d’entreprises chinoises. Il semble néanmoins que pour ses prochains smartphones haut de gamme, le constructeur n’ait toujours pas trouvé son identité et cherche à conserver le design de l’ère Huawei.

On en saura plus sur les Honor 60 lors de leur annonce prochaine en Chine. Celle-ci est prévue le 1er décembre prochain.

