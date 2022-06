On a confié le Honor X8 à nos lecteurs pendant 20 jours : voici leur verdict

Le mois dernier, nous avons demandé à des lecteurs et lectrices de Frandroid de donner leur avis sur le tout récent Honor X8. Design, performances, autonomie, photo : voici ce qu'ils en ont pensé après quelques jours de test.

Il y a quelques semaines, nous avons fait un appel aux testeurs au sein de la communauté de Frandroid pour savoir ce qu’elle pensait du nouveau Honor X8. Après avoir méticuleusement étudié les candidatures, nous avons sélectionné trois lecteurs et lectrices :

Marie : 24 ans et résidant à Rennes. Elle apprécie « qu’Honor offre la possibilité de s’offrir un téléphone sans débourser un SMIC » et a été interpellée par le design du X8 ;

Bastian : 20 ans et résidant à Vendenheim (67). C’est un fan de la première heure (il possède encore un Honor 8X) et pour qui Honor évoque la jeunesse et l’accessibilité à la technologie ;

Jacques, 59 ans et résidant à Cussac-sur-Loire (43). Les smartphones Honor l’ont accompagné au quotidien durant les 7 dernières années.

Nous leur avons prêté un Honor X8 à chacun, afin qu’ils puissent le tester à leur guise, dans les meilleures conditions possibles. Voici ce qu’ils en pensent après une vingtaine de jours de prise en main.

Design et prise en main : « un plaisir à utiliser »

Sur ce point, nos lecteurs sont unanimes : le Honor X8 est très agréable à utiliser au quotidien. Bastian nous informe ainsi que « Par sa finesse, sa légèreté et ses bords plats, la prise en main est parfaite », ce que Marie corrobore : « l’usage du Honor X8 est agréable et assez simple, la prise en main plutôt agréable » même si elle avoue avoir été un tantinet perturbée par la légèreté de l’appareil. Deux avis qui ne font que confirmer leurs premières impressions.

Jacques de son côté, avait été surpris par le poids et la taille du smartphone à la réception, notant tout de même que « c’est plutôt agréable d’avoir un smartphone inférieur à 200 grammes ». Au terme du test, il confirme cette première impression : « agréable surprise, le Honor X8 est très léger et c’est agréable malgré sa taille ». Il salue aussi le format du Honor X8 qui « favorise la prise en main et la saisie de texte avec une seule main ».

Côté design, c’est un quasi sans faute pour nos trois testeurs. Bastian « adore les tranches aux bords plats », tandis que Marie trouve « le design du Honor X8 très élégant ». Seule ombre au tableau, tous les trois trouvent que le dos du smartphone, en plastique, a tendance à attraper et à conserver les traces de doigts un peu trop facilement. Ce dos en plastique n’est toutefois pas un problème pour Bastian : « Bien qu’il soit en plastique, le Honor X8 est très beau et ne fait pas cheap ».

Pari gagné pour Honor enfin, avec l’installation du capteur d’empreinte sur le bouton d’alimentation. Marie trouve l’idée « très bonne et pratique », tandis que Bastian le trouve « très réactif » et estime qu’il « tombe bien sous le pouce ». Jacques pour sa part, avait quelques doutes au premier abord :

Je recherche le bouton de mise à marche et là j’ai un peu de mal à le sentir sous mon doigt et plusieurs fois je suis obligé de regarder son positionnement. On verra par la suite avec l’usage si cela est récurrent et donc un petit défaut désagréable ; ou si on s’y habitue.

Il a toutefois été conquis au terme du test :

La fonctionnalité sur le bouton « marche/arrêt » du déverrouillage est une vraie réussite, car après 2 ou 3 jours de recherche le doigt y tombe dessus et le déverrouillage est réactif.

Écran : « la finesse des bordures est superbe »

L’écran est aussi un point de satisfaction pour nos trois testeurs, qui ont été plus que satisfaits par cette dalle LCD 90 Hz. Jacques comme Marie trouvent que les couleurs sont fidèles et saluent la fluidité de l’affichage. La grande taille de l’écran, 6,7 pouces tout de même, est un bon point pour Marie : « La taille de l’écran fait aussi qu’il est agréable à regarder ».

Jacques, qui regarde régulièrement YouTube sur son smartphone, craignait au premier abord le ratio de l’écran. Au terme du test, il convient que « ce 6,7 pouces est assez agréable pour un LCD », ne relevant aucun problème particulier de distorsion de l’image lors de ses visionnages.

Pour Bastian, qui avait exprimé son inquiétude face à la taille de la dalle lors de ses premières impressions, c’est même un véritable coup de cœur :

L’écran complète le design agréable. On ressent une certaine synergie entre le design et l’écran. La finesse des bordures est superbe. C’est comme si je prenais en main un simple écran, dénué de toutes fioritures. Les couleurs sont belles et le taux de rafraîchissement fait plaisir à la rétine.

Interface : « compréhensible et facile d’utilisation »

Pour Bastian comme pour Jacques, l’utilisation du Honor X8 a été une partie de plaisir. Il faut dire que nos deux testeurs sont des habitués des smartphones de la marque. Jacques nous signale ainsi qu’il n’a pas été perdu et qu’il a apprécié cette interface. Bastian de son côté note une « bonne interface, mais qui manque un peu de nouveauté ». Tous deux attendent impatiemment la mise à jour vers Android 12, annoncée par Honor peu de temps après la sortie du X8.

N’ayant jamais utilisé de smartphones Honor, Marie a mis un peu plus de temps à s’habituer :

Mon expérience a été plutôt fluide, bien que j’ai mis un peu de temps à m’adapter à la différence avec l’iPhone que j’ai actuellement.

Elle note en revanche que « l’interface du Honor X8 est très compréhensible et facile d’utilisation ».

Performances : « le Honor X8 ne m’a jamais lâché dans toutes mes épreuves »

Dans l’ensemble, nos trois lecteurs ont été convaincus par les prestations du Honor X8, en dépit d’utilisations différentes. Aucun n’a rencontré de problèmes particuliers avec ses applications habituelles, pas plus que lors des usages au quotidien, saluant même la fluidité et la réactivité du téléphone.

Jacques, qui a utilisé l’application Phone Clone, pour transférer l’intégralité des données et applications de son ancien smartphone pour tester le Honor X8 s’avère satisfait : « mon expérience est très encourageante, car elle n’a pas été prise en défaut sur la vidéo ou les jeux. J’ai même agréablement été surpris par la rapidité de calcul… ». Il souligne d’ailleurs la simplicité du processus de transfert des données et le plaisir qu’il a pris à retrouver tel quel le contenu et l’interface de son ancien téléphone.

Le Honor X8 réalise aussi de jolies performances au niveau de l’autonomie et nos testeurs ont tous trois apprécié la présence de la charge rapide, que Marie qualifie de « pratique ». De son côté, Bastian salue l’optimisation :

Je pense que tout a été bien optimisé mais je le dois surtout au Snapdragon 680. J’ai tenu une journée en utilisation intensive et j’en suis satisfait.

Quant à Jacques, qui avait pour sa part quelques craintes :

Une autonomie qui m’a surpris, car supérieure à 1 jour même si on n’arrive pas à passer les 2 jours en utilisation moyenne. La charge est assez rapide et cela me convient, car on évite aussi la chauffe du smartphone avec une charge trop rapide.

Photo : un capteur « 64 MP, f/1.8 (wide) qui performe »

Sur le volet photo, nos trois testeurs sont sur la même longueur d’onde : c’est le capteur principal, avec ses 64 mégapixels, qui se démarque le plus en offrant un rendu satisfaisant, comme le prouvent les clichés que nous a envoyés Bastian. Marie a, de son côté, apprécié le mode portrait.

Ils s’avèrent toutefois un peu déçus par le rendu de certains modes photo : Marie nous a par exemple dit : « j’ai essayé d’autres modes photo, mais je n’ai pas été conquise ».

Conclusion : « un rapport qualité-prix qui ne laisse pas indifférent »

Après avoir eu le Honor X8 entre les mains pendant une grosse vingtaine de jours, Marie, Jacques et Bastian s’avèrent plutôt satisfaits de leur expérience. Nous allons d’ailleurs leur laisser la parole pour conclure :