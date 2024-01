Ce smartphone pliant a un design d’une extrême finesse

La marque Honor dévoile un nouveau fleuron en partenariat avec Porsche Design. C'est le smartphone pliant le plus fin qui soit.

Si l’on peut facilement accuser Samsung de se reposer sur ses lauriers avec le Galaxy Z Fold 5, ce n’est pas le cas de ses concurrents. Après un OnePlus Open absolument bluffant, surtout pour un premier essai, c’est Honor qui impressionne avec l’annonce du Honor Magic V2 RSR.

On connaissait déjà le Honor Magic V2 et sa finesse, mais la marque va là encore plus loin grâce au partenariat avec Porsche Design.

Un nouveau fleuron

Le Honor Magic V2 RSR est un smartphone pliant qui repousse encore les limites de la finesse. On parle d’un design mesurant 4,7 mm d’épaisseur une fois déplié, ou 9,9 mm quand il est replié. On commence à approcher de la finesse d’un smartphone classique comme l’iPhone 15 Pro Max et ses 8,3 mm d’épaisseur. Pour le reste c’est un smartphone de 156,7 mm de haut pour 74 à 145,4 mm de large. Son poids est de 234 grammes.

Le téléphone est bâti avec un écran pliant Oled interne de 7,92 pouces de diagonale avec une définition de 2344 x 2156 pixels jusqu’à 120 Hz. L’écran externe mesure 6,43 pouces de diagonale avec une définition de 2376 x 1060 pixels et également jusqu’à 120 Hz. Honor promet des pics de luminosité à 1600 et 2500 cd/m² respectivement.

Sous le capot, le Honor Magic V2 RSR propose une puce Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Il tourne sous Android 13 avec MagicOS 7.2, une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 66W.

Au dos, Honor propose un module photo avec trois caméras. Un premier appareil photo de 50 mégapixels grand angle avec objectif f/1,9. Un deuxième ultra grand-angle de 50 mégapixels avec objectif f/2,0 et un téléobjectif pour troisième appareil de 20 mégapixels (f/2,4).

On ne sait pas encore si ce modèle sera commercialisé en France, mais une chose est sûre, son prix défie lui aussi toute concurrence. On parle de l’équivalent de 2100 euros environ.