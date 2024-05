Honor : on a des nouvelles de son futur Galaxy Z Flip

Honor travaille sur un nouveau smartphone pliable, cette fois-ci au format clapet. C'est ce que vient confirmer un peu plus un dépôt de brevet en Chine. On a même de premières images de ce à quoi pourrait ressembler ce Honor Magic V Flip (si c'est son nom).

Sur les smartphones pliables Ă clapet, il n’y a globalement que Samsung et ses Galaxy Z Flip et Motorola avec ses Razr. En Europe, on attend encore des constructeurs comme OnePlus, Xiaomi, et mĂŞme Honor. Ce dernier propose dĂ©jĂ son Honor Magic V2, mais c’est un modèle au format livre très cher.

La marque passerait à un modèle à clapet, comme le révèle un brevet chinois. On savait déjà que Honor sortira un smartphone au format Flip cette année.

Un Galaxy Z Flip signé Honor : ça pourrait arriver

C’est 91Mobiles qui a repĂ©rĂ© un dĂ©pĂ´t de marque auprès de l’administration chinoise de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il indique que Honor travaillerait sur un smartphone pliable Ă clapet, dont on profite dĂ©jĂ de quelques images. Le dĂ©pĂ´t de brevet a Ă©tĂ© effectuĂ© en mai 2022, mais n’a Ă©tĂ© autorisĂ© qu’en cette fin mai 2024.

Le design ressemblerait Ă ce qu’on connaĂ®t dĂ©jĂ , avec une pliure de l’Ă©cran au milieu de sa longueur. La face avant semble avoir des bordures assez fines : les boutons sont tous placĂ©s sur le bord droit.

Ă€ l’arrière, il y aurait un grand Ă©cran, qui fait penser Ă l’Ă©cran externe du Samsung Galaxy Z Flip 5 ou encore Ă celui du Motorola Razr 40 Ultra. Dans une pilule dans le coin supĂ©rieur gauche se trouverait le bloc photo.

Attention tout de mĂŞme : il s’agit lĂ d’un dĂ©pĂ´t de brevet : cela ne signifie pas que Honor commercialisera forcĂ©ment ce smartphone. Ni mĂŞme que ce dernier aura un design qui correspondra aux images incluses dans le brevet.

Les indices d’un Honor Magic V Flip se multiplient

Des rumeurs font Ă©tat de l’arrivĂ©e du Honor Magic V Flip (le nom qu’on lui prĂŞte) dès le mois prochain. En effet, Honor pourrait profiter de sa confĂ©rence de juin pour montrer ce smartphone pliable, aux cĂ´tĂ©s, a priori, de la sĂ©rie Honor 200.

Des rendus ont même fuité, avec un mécanisme de clapet similaire, mais un design différent.

Pour le leaker chinois Digital Chat Station, ce smartphone pliable aurait l’un des plus grands Ă©crans externes du marchĂ©. Le visuel qu’il a partagĂ© diffère d’ailleurs beaucoup des images du brevet.

On peut penser que les images de Digital Chat Station soient plus prĂ©cises : le brevet de Honor avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© il y a deux ans, entre temps la marque a pu changer son design. D’ailleurs, contrairement Ă ce que l’on pouvait penser, il ne ressemble pas au Huawei Pocket 2.