Le Honor 200 Pro est là : un mode portrait sublimé par un célèbre studio français

Honor vient d'annoncer depuis Paris son Honor 200 Pro, aux côtés du Honor 200 Lite qu'on connaissait déjà, et du Honor 200, présenté mercredi 12 juin également. Sa version Pro est donc un modèle haut de gamme à 800 euros qui entend être le roi du portrait.

C’est à l’Hippodrome de Longchamp que Honor a choisi de dévoiler ses Honor 200 et Honor 200 Pro après le Honor 200 Lite. Et pour cause : ce dernier dispose d’un mode portrait qui a été conçu en partenariat avec le studio Harcourt, rendu célèbre pour ses portraits de stars.

Un mode portrait signé Harcourt

C’est ce sur quoi insiste la marque : elle a travaillé avec le studio Harcourt pour la réalisation du mode portrait de l’appareil. 2024 oblige, Honor insiste beaucoup sur l’IA qui est présente dans son smartphone. Trois modes de couleur pour les portraits sont disponibles, dont le fameux noir et blanc Harcourt.

Pour cela, le Honor 200 Pro fait appel à un capteur photo principal de 50 Mpx, le Super Dynamic H9000. Ce smartphone Honor est complété par un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif x 2,5 Sony IMX856 de 50 Mpx ainsi que par un capteur selfie de 50 Mpx.

Ce qui se cache sous le capot de ce Honor 200 Pro

Honor muscle le jeu depuis un ou deux ans au niveau du stockage : ici, il n’y a qu’une version avec 512 Go, rien que ça. La RAM aussi est plutôt élevée : 12 Go de mémoire vive. Et sur le SoC, le constructeur a fait le choix du Snapdragon 8 s Gen 3 de Qualcomm, une version un peu moins puissante du Snapdragon 8 Gen 3, qu’on trouve plutôt sur des modèles à partir de 900 euros. Tout le système fonctionne sous MagicOS 8.0, interface maison basée sur Android 14. Seulement trois mises à jour majeures sont prévues pour ce modèle, ce qui est moins bon que la concurrence.

Quant à la batterie, elle dispose d’une capacité de 5200 mAh : Honor promet jusqu’à 61 heures de lecture de musique. La charge aussi est un point important : jusqu’à 100 W en filaire et jusqu’à 67 W en sans-fil avec la norme SuperCharge de Honor (le chargeur n’est pas fourni). Ainsi, la marque avance une vitesse de charge de 41 minutes pour un cycle complet.

Un grand écran avec une pilule au milieu

L’écran du Honor 200 Pro est en fait une grande dalle de 6,78 pouces, avec une définition 1,5 K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quant à la luminosité maximale, les promesses sont grandes : jusqu’à 4000 cd/m² en pic en HDR. Au milieu de cette dalle, se trouve une pilule en poinçon pour les capteurs : de quoi mettre en place des animations façon Dynamic Island avec certaines applications, comme sur les derniers iPhone.

Le design est aussi marqué par un écran courbé sur les côtés droit et gauche, qui laissent place à une façade arrière munie d’un bloc photo ovale qui contient tous les objectifs. Sur le coloris cyan, Honor ajoute une bi-texture en forme de S, à l’arrière, justement pour apporter un peu de cachet à son smartphone.

Prix et disponibilité du Honor 200 Pro

Le Honor 200 Pro sera vendu dans les coloris cyan, blanc et noir au prix de 800 euros, à partir du 25 juin 2024. Entre-temps, ce sont les précommandes qui ont lieu, avec 100 euros de remise immédiate. Honor organise une offre avec 100 euros de réduction, 80 euros de bonus de reprise de votre ancien smartphone, un casque Marshall Major IV offert (environ 120 euros de valeur), ainsi qu’une montre connectée Honor GS 3 d’une valeur de 229 euros. Si vous cumulez toutes ces réductions, le Honor 200 Pro ne vous « coûtera » que 271 euros.