Le Honor Magic V3 dévoile un bloc photo en forme… d’écrou

Le Honor Magic V3 sera présenté en Chine le 12 juillet prochain. En guise d'amuse-gueule, le constructeur a toutefois partagé cette semaine un premier visuel dévoilant la face arrière de l'appareil. On y aperçoit un bloc photo au design étonnant.

Honor a récemment confirmé que son nouveau Magic V3, successeur du très bon Honor Magic V2, sera présenté en Chine le 12 juillet prochain.

À un peu plus d’une semaine de l’évènement qui lui sera dédié, le constructeur chinois a néanmoins jugé bon de publier en ligne un premier visuel chargé en information sur le design de l’appareil. On y découvre ce nouvel Honor Magic V3, vu de dos et de profil.

L’occasion de constater que ce nouveau smartphone pliant sera une nouvelle fois très fin et nettement plus élégant que son grand frère, mais aussi et surtout de découvrir pour la première fois le look atypique de son bloc photo arrière.

Ce dernier adopte en effet une forme octogonale et une couleur cuivrée qui n’est pas sans rappeler l’apparence… de certains écrous.

Un petit côté plombier, mais quoi d’autre ?

Au-delà de cette boutade, l’apparence du nouveau flagship d’Honor tranche assez sensiblement de celle du Honor Magic V2, beaucoup plus austère.

On y retrouve néanmoins la finition en simili-cuir, mais cette fois avec un coloris « camel » plus attrayant, et un cadre métallique cuivré, au même titre que ce fameux bloc photo arrière.

Ce dernier accueille, puisqu’on en parle, trois objectifs (dont un zoom optique x3,5 et une caméra principale de 50 Mpx), et une barre de LEDs. positionnée à la verticale. Son bouton de verrouillage latéral embarque un capteur d’empreinte, souligne GizmoChina.

Honor a d’ores et déjà annoncé que ce nouveau modèle serait plus fin encore que son prédécesseur. Il était à sa sortie le smartphone pliable le plus fin du marché, avec 9,9 mm en position pliée, et 4,7 mm en position dépliée. Nous verrons bientôt à quel point le Magic V3 parvient à faire mieux.

Sous le capot, l’appareil devrait embarquer un Snapdragon 8 Gen 3 et une batterie compatible avec la charge rapide en 66 Watts. On ignore pour l’instant la taille des écrans embarqués et le reste des spécifications techniques de ce Magic V3

On sait cependant qu’Honor commercialisera, en Chine et en parallèle, un autre modele plus abordable : le Honor Magic Vs3. Ce dernier devrait pour sa part miser sur une puce plus ancienne pour faire des économies : le Snapdragon 8 Gen 2.