Cette montre Honor part en vacances sans chargeur

Honor a présenté une montre connectée robuste, complète et très autonome.

Honor Watch 5 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Honor a profité du MWC de Barcelone pour dévoiler sa nouvelle montre connectée haut de gamme, la Watch 5 Ultra. Conçue pour les aventuriers et les sportifs, elle mise sur une construction robuste, des fonctionnalités avancées pour le suivi de la santé et une autonomie impressionnante sur le papier.

Un design robuste et élégant

La première chose qui frappe avec la Watch 5 Ultra, c’est son design.

Honor a clairement tapé sur le haut de gamme en optant pour un boîtier en titane de grade 5 et un verre saphir. Au dos, on a droit à un mélange de ce qui ressemble à de la céramique et un composite de fibres polymères.

L’écran Amoled de 1,5 pouce (466 x 466 pixels, 310 ppp) est LTPO jusqu’à 60 Hz. Un bel atout pour optimiser l’autonomie de la montre, comme nous allons le voir.

L’ensemble mesure 46,3 mm de large et 11,4 mm d’épaisseur. Cette Watch 5 Ultra pèse 51,8 g sans le bracelet. Celui-ci est en fluoroélastomère ou faux cuir en fonction du modèle choisi.

Des fonctionnalités complètes pour le sport et la santé

La Watch 5 Ultra est équipée d’une multitude de capteurs pour suivre vos activités sportives et votre santé. On retrouve notamment un GPS intégré, un cardiofréquencemètre, un oxymètre de pouls et même un électrocardiogramme (ECG). La montre propose plus de 100 modes sportifs, allant de la course à pied à la natation en passant par le ski et l’escalade.

L’analyse du sommeil est également très poussée, avec des données détaillées sur les différentes phases de sommeil et la qualité de la respiration. La Watch 5 Ultra peut même détecter les signes de fibrillation auriculaire grâce à sa fonction ECG.

Une autonomie record

L’un des points forts de la Watch 5 Ultra c’est son autonomie. Honor annonce jusqu’à 15 jours d’utilisation normale et jusqu’à 85 heures en mode GPS. De quoi partir à l’aventure l’esprit tranquille !

Prix et disponibilité

La Honor Watch 5 Ultra sera disponible à partir du mois d’avril. Son prix est encore inconnu.