Les choses vont vite chez Honor. Onze mois après le premier Honor Play, la marque chinoise a présenté son successeur baptisé… Honor Play 8. Contrairement à son prédécesseur, il s’agit cependant d’un smartphone d’entrée de gamme déjà disponible en France sous le nom Honor 8S.

Mise à jour 11h50 : Honor France nous a contacté pour nous préciser que le smartphone avait d’ores et déjà été annoncé en France. Le Honor Play 8 est commercialisé dans l’Hexagone sous le nom de Honor 8S. Lancé à la fin du mois de juin, il est proposé au tarif de 139 euros

Article original : En août dernier, Honor et Xiaomi se battaient pour proposer tous deux des smartphones dotés des puces les plus performantes du moment à un tarif particulièrement agressif autour de 300 euros. Si Xiaomi avait ainsi lancé le Pocophone F1, Honor avait quant à lui lancé son Honor Play, un appareil doté d’un écran de 6,3 pouces et surtout d’une puce Kirin 970.

Onze mois après sa présentation, c’est un autre smartphone estampillé Play qui a été dévoilé ce mardi : le Honor Play 8. Néanmoins, malgré son nom, il ne reprend par la principale caractéristique de son prédécesseur avec un excellent rapport performances-prix, et pour cause. Le Honor Play 8 est en effet un smartphone d’entrée de gamme.

Le Honor Play 8, pour l’instant présenté uniquement en Chine, est en effet doté d’un écran LCD de 5,71 pouces avec une définition HD+ de 1520 pixels par 720. Pour la puce, le smartphone est équipé d’un Mediatek Helio A22, quand la mémoire RAM n’est que de 2 Go et le stockage de 32 Go, extensible par carte microSD. On retrouve par ailleurs une batterie de 3020 mAh rechargeable par micro-USB et un seul appareil photo au dos de 13 mégapixels (f/1,8). En façade, c’est un appareil de 5 mégapixels (f/2,2) qui est quant à lui logé dans l’encoche.

Compte tenu de ses caractéristiques, le Honor Play 8 est bien évidemment proposé à un tarif particulièrement bas. Sur Vmall, le site de e-commerce chinois du groupe Huawei, on le trouve au prix de 599 yuans, soit 78 euros hors taxe. On doute que le smartphone sorte un jour en France, du moins sous ce nom. Compte tenu des caractéristiques, on pourrait plutôt s’attendre à un lancement sous le nom de Honor 9A. La gamme A est en effet la plus accessible chez Honor.