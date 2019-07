La canicule nous a tous bien plombé, mais alors que nous avons bien entamé le weekend, nous nous permettons de solliciter votre esprit critique une fois de plus avec notre sondage de la semaine. Cette fois-ci, notre question concerne Honor : le futur téléviseur connecté de Honor vous fait-il de l’œil.

55 pouces et caméra pop-up. Voilà ce que nous concocte Honor pour sa TV connectée que la marque préfère qualifier de « smart screen ». La filiale de Huawei promet en effet de présenter un produit dépassant les fonctionnalités classiques d’une smart TV et veut en faire l’écran central des maisons de ses utilisateurs. Partant de ce postulat, nous vous posons la question suivante : la TV connectée de Honor vous donne-t-elle envie ?

Chargement La smart TV de Honor vous donne-t-elle envie ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, ça a l'air innovant comme produit !

Oui, si le prix n'est pas trop élevé

Je ne sais pas encore

Non, le discours marketing ne me convainc pas

Non, je ne regarde pas la télévision

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application FrAndroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

Nintendo Switch irremplaçable

La semaine dernière, notre vous avons demandé si vous alliez craquer pour les nouvelles Nintendo Switch et Switch Lite. Vous avez été plus de 1600 personnes à répondre et la majorité des participants (38,9 %) ont indiqué qu’ils avaient déjà la Nintendo Switch première du nom et qu’il ne comptait pas en acheter l’un des nouveaux modèles.

On soulignera aussi que 15,1 % d’entre vous n’ont pas de Switch, mais ne compte pas non plus se procurer les deux dernières déclinaisons.

Les acheteurs potentiels, quant à eux, se divisent en plusieurs catégories. Parmi les utilisateurs ne possédant pas de Nintendo Switch, 14,6 % vont craquer pour la version Lite contre 19,6 % pour la version améliorée du modèle original.

N’oublions pas non plus celles et ceux qui veulent échanger la Nintendo Swich en leur possession :

5,4 % vont la céder contre une nouvelle Switch classique

1,8 % la lâcheront pour la Switch Lite

Enfin, nous conclurons sur les plus grands fans souhaitant acheter les deux nouveaux modèles. Vous êtes 4,6 % à avoir répondu cela.