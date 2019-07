Après des semaines de rumeurs, Nintendo a enfin officialisé l’arrivée de deux nouvelles Nintendo Switch : la Switch Lite, portable mais plus transformable, et un rafraîchissement de la Switch originale avec un nouveau SoC. Est-ce que ces appareils vous font envie ? Répondez à notre sondage de la semaine.

Après des semaines voire des mois de rumeurs, Nintendo a enfin officialisé ses nouvelles consoles. Tout d’abord, nous avons eu le droit à la Nintendo Switch Lite, qui est une version uniquement portable de sa console transformable. Un peu plus petite et plus « classique », elle sera aussi beaucoup moins chère pour qui voudra craquer avant la sortie de Pokémon.

Du même temps, nous apprenions que cette dernière profitait bien d’une version améliorée du Tegra X1, et ce dernier s’est inclus… dans un rafraîchissement de la Nintendo Switch originale, qui en profite pour gagner largement en autonomie.

Tout cela a de quoi motiver les curieux à craquer pour la nouvelle console, mais également ceux déjà détenteurs de la console de mettre à jour leur produit. C’est pourquoi nous vous posons la question aujourd’hui : allez-vous craquer ?

Chargement Allez-vous craquer pour les nouvelles Nintendo Switch et Switch Lite ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. J'achète les deux en grand fan !

Je n'ai pas la Switch, et ces modèles n'y changeront rien

Je n'ai pas la Switch, et vais m'acheter la Switch Lite

Je n'ai pas la Switch, et vais m'acheter la nouvelle Switch

J'ai la Switch, et vais l'échanger contre une Lite

J'ai la Switch, et vais l'échanger contre une nouvelle

J'ai la Switch, et ces nouveaux modèles ne m'intéressent pas

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application FrAndroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

Aucune confiance en Google Assistant

Notre précédent sondage s’intéressait à votre réaction suite aux écoutes de Google Assistant admises par Google. Vous avez été 1870 à nous répondre.

La grande majorité de notre communauté, à 46,5% tout de même, indique n’avoir jamais eu la moindre confiance en Google Assistant quoi qu’il arrive, faisant que l’actualité aura surtout servi à leur donner une nouvelle corde à leur arc. « moltes » le résume en disant « Comment peut-on faire confiance à un outil qui est créé dans le but de t’écouter 🙂 ».

Plus pragmatiques, 26,6% de nos sondés indiquent qu’ils étaient déjà au courant, faisant que cela ne change pas grand-chose pour eux. 14,4% sont plutôt dans l’idée que malgré tout, ça ne les dérange pas de pouvoir être écouté par l’assistant vocal de Google ; le jeu semble en valoir la chandelle. Le membre de notre communauté « stud » semble faire partie de cette mouvance, et a explicité sa pensée de bien belle manière :

Chacun a son avis sur la question d’utiliser ou pas un assistant. Ce qui me surprend, c’est qu’une majorité des gens semblent plus effrayés à l’idée d’être écoutés plutôt que lus. Quand tu cherches quelque chose sur Google via un navigateur, tu tapes ta requête, quand tu utilises un assistant tu la dictes. Je ne vois pas vraiment de différence, il y a juste une reconnaissance vocale en plus dans le cas de l’assistant. Si on ne veut pas être écouté, il ne faut pas utiliser Google du tout, donc pas d’Android, pas de recherche et pas d’assistant. J’imagine qu’une immense majorité de ceux qui ne veulent pas d’assistant ont un smartphone Android et utilisent Google search, Maps, GMail… C’est assez contradictoire.

Des suites de cette histoire, 7,6% indique faire plus attention autour de Google Assistant, mais n’ont pas l’intention d’arrêter de l’utiliser pour autant. Enfin, 4,9% ont décidé de définitivement arrêter d’utiliser l’outil.