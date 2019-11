Le Honor 20S arrive en Europe, et ce n'est pas le même smartphone qu'en Chine. Huawei continue de recycler ses vieux design pour être en capacité de vendre.

À date, Huawei ne peut toujours pas commercialiser de nouveaux smartphones avec le Google Play Store et les services Google. Cette interdiction concerne également sa marque Honor.

Pour continuer d’exister sur le marché, la firme n’a pas eu d’autres choix que de lancer des « nouveautés » cachant en réalité de simples renommages d’anciens produits. Après le Huawei Nova 5T, voici le Honor 20S.

Mais quel est donc ce smartphone ?

Le jeu est donc désormais de savoir à quels appareils déjà sortis correspondent les « nouveaux » smartphones de Huawei et Honor.

Le site WinFuture a pu obtenir des informations sur la sortie du Honor 20S en Europe avec des images et ses caractéristiques.

Au programme : lecteur d’empreinte à l’arrière, écran avec encoche à l’avant, écran LTPS LCD de 6,15 pouces, Kirin 710, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Comme le pointe le site, il s’agit exactement du design et des caractéristiques du Huawei P30 Lite lancé en début d’année. Nous pouvons donc déjà vous offrir le test du honor 20S en avant-première ici.

Notez que Honor a déjà lancé un Honor 20S en Chine et qu’il s’agissait d’un tout autre smartphone. La marque ne fait ici que réutiliser le nom pour le coller sur un smartphone Huawei déjà sorti avec le Play Store.

L’embargo américain pourrait être « très bientôt » levé en partie, et en attendant Huawei ne peut que continuer cette stratégie. Elle sera cependant de moins en moins efficace à mesure que les smartphones recyclés vieilliront.