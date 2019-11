Attendu pour la semaine prochaine, le Honor View 30 se dévoile à travers des images dénichées par le site 91 Mobiles.

C’est la semaine prochaine, le 26 novembre plus précisément, que Honor doit présenter officiellement son nouveau smartphone haut de gamme, le Honor View 30. Néanmoins, avant même sa présentation en Chine, le smartphone a fait l’objet de nouveaux leaks.

Le site indien 91Mobiles a en effet publié ce lundi des images présentées comme des rendus presse du Honor View 30. Des images qui permettent notamment de découvrir à nouveau son écran percé avec deux poinçons positionnés en haut à gauche de la dalle. Les images permettent également de découvrir le dos du smartphone avec son module photo composé de trois appareils disposés à la verticale.

Et la France ?

Sur la tranche droite, on retrouve également un lecteur d’empreintes digitales, à la même position que sur les Honor 20 et 20 Pro lancés dans le courant de l’été. Néanmoins, si le Honor View 30 est équipé d’un haut-parleur et d’une prise USB-C sur la tranche inférieure, les images montrent qu’il n’intégrera pas de prise casque.

Pour rappel, le Honor View 30 devrait profiter de la puce Kirin 990, d’un écran LCD, d’une batterie de 4000 mAh et de l’interface EMUI10. On en saura davantage sur le smartphone lors de sa présentation officielle en Chine, le mardi 26 novembre. On ignore néanmoins si le smartphone sera proposé en France.