Honor 20e : un nouveau smartphone avec services Google… pas si nouveau que ça

Honor vient d'annoncer en France le Honor 20e, un smartphone qui embarque les services Google... mais qui reprend quasiment toutes les caractéristiques du Honor 20 Lite lancé il y a un an.

Ce lundi, Honor a annoncé l’arrivée en France d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Honor 20e. Si le nom ne vous dit probablement rien, il s’agit en fait d’un modèle très proche du Honor 20 Lite lancé il y a un an.

Comme le Honor 20 Lite lancé l’an dernier, le Honor 20e présente un atout de taille par rapport à l’ensemble des autres produits Huawei et Honor. En effet, puisqu’il est basé sur une plateforme lancée avant mai 2019, il a donc pu être certifié par Google et embarque donc les applications et les services Google. Néanmoins, le smartphone n’embarque que la version 9 d’Android et 9.1 d’EMUI. Rappelons également que le Honor 20 Lite lancé en avril 2019 se basait quant à lui fortement sur le Honor 10 Lite sorti en décembre 2018.

Un triple appareil photo et un nouveau processeur

Concernant les caractéristiques, le Honor 20e n’est pas un foudre de guerre. Il s’agit d’un smartphone doté d’un écran LCD Full HD+ de 6,21 pouces au ratio 19,5:9 avec une fine encoche dans sa partie supérieure. Au dos, on va retrouver un lecteur d’empreintes digitales ainsi qu’un module avec trois appareils photo : un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,4), un grand-angle de 24 mégapixels (f/1,8) et un objectif pour le mode portrait avec un capteur de 2 mégapixels (f/2,4). En façade, c’est un appareil de 8 mégapixels (f/2,0) qui est intégré dans l’encoche pour les selfies.

Du côté du SoC, Honor a équipé son smartphone du Kirin 710F, une légère évolution par rapport au Kirin 710 qui équipait l’an dernier le Honor 20 Lite. Il s’agit en fait de la même puce qui équipait en fin d’année dernière le Honor 9X ou le Huawei P Smart Z. Elle est associée ici à 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Du côté de la batterie, on retrouve un accumulateur de 3 400 mAh.

Le Honor 20e ne sera proposé que sur la boutique en ligne de la marque, HiHonor, au prix de 179 euros. Il sera disponible en précommande du 29 avril au 4 mai avec 30 euros de réduction.