HP s’achète HyperX pour proposer les meilleurs périphériques gaming

Le spécialiste des périphériques gaming HyperX va passer sous le contrôle du géant du PC, HP. Un mariage qu'il sera intéressant de suivre.

On connait bien HP pour ses PC, ses PC portables et ses périphériques dédiés à la bureautique. On la connait moins sur le secteur du jeu vidéo, où pourtant la marque tente de se faire une place au travers de sa marque Omen. On y trouve des PC de jeu, mais aussi des souris, des claviers et des casques ciblant les joueuses et les joueurs (comprendre : avec des lumières LED intégrées). Cette stratégie ne semble pas avoir été aussi payante que l’aurait souhaité le géant. La marque Omen n’est clairement pas aussi populaire que Razer ou Logitech, ou même des acteurs plus récents dans cette activité comme Corsair.

Alors pour faire un pas de géant, la firme a annoncé le rachat d’HyperX, un acteur important du secteur.

Un rachat à 425 millions de dollars

Si vous connaissez la marque HyperX, vous savez peut-être qu’elle n’est pas indépendante. Il s’agissait en fait d’une filiale du fabricant Kingston, géant de la mémoire vive, flash et SSD. Ici, HP rachète donc la marque HyperX et ses périphériques gaming pour 425 millions de dollars à Kingston. Ce dernier conserve toutes ses activités liées à la mémoire et reste indépendant de HP.

Kinston précise également que les produits gaming autour de la mémoire resteront aussi sous son contrôle. On imagine que les SSD HyperX seront bientôt renommés pour éviter toute confusion.

HyperX est une marque plutôt populaire de produit gaming. On connait notamment son casque audio HyperX Cloud Alpha. Cette acquisition signifie qu’il faudra bientôt compter plus sérieusement sur HP dans ce secteur assez juteux.