Le Huawei P50 pourrait finalement arriver chez nous… mais trop tard

Plus de six mois après leur lancement, les Huawei P50 et P50 Pro pourraient arriver en dehors de Chine. Mais seront-ils encore intéressants ?

Avant ses déboires avec les États-Unis, Huawei était en bonne passe pour devenir leader sur le marché des smartphones avec des produits de très grande qualité portés par des innovations techniques régulières. Mais en l’absence de Google, la firme a décidé de se concentrer sur le marché chinois… mais jusqu’à quand ?

Les Huawei P50 à venir en France ?

En juillet 2021, Huawei a dévoilé les P50 et P50 Pro, ses nouveaux smartphones haut de gamme. Malheureusement, ils n’ont pour le moment été commercialisés qu’en Chine. La marque a cependant confirmé à TechRadar durant un briefing sur le Nova 9 qu’une sortie internationale est prévue pour 2022. Certains détails restent encore inconnus, comme les marchés concernés ou la date précise de cette commercialisation.

Les modèles précédents (Huawei P40 et Huawei Mate 40 Pro) étant sortis en France, il est possible que l’Hexagone soit concerné par cette sortie en dehors des frontières chinoises.

Qu’en attendre six mois après ?

Le Huawei P50 possède tous les attributs d’un smartphone premium de 2021. On retrouve à son bord un Snapdragon 888, 8 à 12 Go de RAM, un écran FHD+ en 90 ou 120 Hz selon la déclinaison, de la charge rapide à 66 W et un triple, voire un quadruple module photo.

Avec une arrivée en 2022 néanmoins, le Huawei P50 n’aurait pas pour concurrencer les smartphones de son cru, mais les futurs flagships à venir. Avec un Galaxy S22 attendu très tôt et un marché plus que compétitif que jamais, il sera difficile pour Huawei de faire valoir les arguments de son flagship en Europe sans les services Google.

L’espoir pour Huawei réside donc dans HarmonyOS, son système d’exploitation maison. Avec le lancement de la Developer Preview d’HarmonyOS 3.0 en Chine cette semaine, il n’est pas complètement illusoire d’espérer une version totalement dépourvue de bug au début de l’année prochaine avec pourquoi pas un écosystème assez solide pour proposer une alternative à Android et iOS. De quoi accompagner une sortie internationale des Huawei P50 et P50 Pro ? Réponse dans quelques mois.