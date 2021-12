Huawei lance de nouvelles lunettes connectées pour écouteur de la musique, mais pas seulement

Huawei a dévoilé cette semaine une paire de lunettes connectées basée sur Harmony OS.

Cette semaine, à l’occasion du lancement du Huawei P50 Pocket, le constructeur chinois a également dévoilé d’autres appareils. C’est le cas notamment de ses nouveaux MateBook ou de sa montre connectée Huawei Watch D, mais aussi de ses nouvelles lunettes connectées. La firme a en effet présenté ses nouvelles lunettes Huawei Smart Glasses.

Ce n’est pas la première paire de lunettes connectées que Huawei commercialise, le groupe chinois s’étant déjà associé par le passé à Gentle Monster pour ses Huawei X Gentle Monster Eyewear et Huawei X Gentle Monster Eyewear II. Néanmoins, alors que les précédentes montres connectées étaient avant tout destinées à l’écoute de musique grâce à des haut-parleurs placés dans les branches, les nouvelles Huawei Smart Glasses ont été conçues de manière autonome et vont plus loin dans leurs fonctionnalités.

Les lunettes sont bien évidemment toujours dotées de fonctions musicales, permettant d’écouter de morceaux grâce aux haut-parleurs intégrés dans les branches. Pour ce faire, les Huawei Smart Glasses embarquent des transducteurs capables de restituer des fréquences de 100 Hz à 17 kHz. Le son peut par ailleurs être transmis en Bluetooth 5.2 depuis un smartphone à l’aide des codecs AAC et SBC.

Concernant l’autonomie, Huawei annonce avoir intégré une batterie de 85 mAh capable de fonctionner pendant 6 heures pour l’écoute et 4,5 heures en appel.

Des fonctions intelligentes portées par HarmonyOS

En plus de ces fonctionnalités musicales, les lunettes embarquent le système d’exploitation de Huawei, HarmonyOS. Il ne s’agit cependant pas de lunettes de réalité augmentée avec des écrans en guise de verres, mais d’un support pour la traduction instantanée. Les lunettes vont en effet être capables d’entendre ce que peut vous dire votre interlocuteur dans une langue étrangère et traduire à la volée la conversation dans les haut-parleurs.

Reliées à un smartphone Huawei, les lunettes sont également capables de vous délivrer des notifications importantes comme la météo, vous rappeler l’heure de votre vol. Dotées d’un accéléromètre et d’un gyroscope, elles peuvent aussi analyser votre posture et vous indiquer si vous ne vous tenez pas suffisamment droit.

Les lunettes Huawei Smart Glasses sont pour l’heure annoncées uniquement en Chine. Elles sont proposées à partir de 1599 yuans, soit 221 euros, avec différentes montures et différents verres. Aucune disponibilité en France n’a encore été annoncée.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.