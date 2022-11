Les États-Unis renouvellent l'embargo contre Huawei pour s'assurer que les futurs produits de télécommunications de la marque chinoise continuent d'être bannis du marché américain. « Un risque inacceptable » pour les citoyens est évoqué pour justifier cette décision.

Juste au cas où. Les États-Unis infligent déjà un embargo très sévère à l’encontre de Huawei depuis 2019 — empêchant, entre autres, les smartphones de la marque d’embarquer les services Google –, mais ils ont décidé d’en rajouter une petite couche. Comme l’indique Reuters, l’administration du président Joe Biden a interdit l’approbation de nouveaux équipements de télécommunications provenant de Huawei (ainsi que de ZTE frappé du même embargo).

En d’autres termes, Washington s’assure tout simplement que les futurs produits de Huawei continuent d’être bannis du marché étasunien. Cela n’a rien d’une surprise, mais les autorités américaines en ont tout de même profité pour glisser un nouveau tacle en expliquant que le géant chinois représentait « un risque inacceptable ». Des propos appuyés dans un communiqué par la Commission fédérale des communications plus connue sous l’acronyme FCC. Cet organisme a notamment pour mission de valider les produits de télécommunications destinés à être vendus aux États-Unis.

Les tensions persistent

La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, explique dans un communiqué que « ces nouvelles règles sont une partie importante de nos actions en cours pour protéger le peuple américain des menaces de sécurité nationale impliquant les télécommunications ». Cette décision frappe par ailleurs trois nouvelles firmes chinoises : deux spécialistes de la surveillance (Dahua Technology et Hangzhou Hikvision Digital Technology et un vendeur d’équipements de télécommunication (Hytera Communications).

Ce nouveau coup porté à Huawei montre bien que la situation reste tendue entre les États-Unis et la Chine. Les deux grandes superpuissances se livrent une guerre d’influence à la fois commerciale et géopolitique. Washington a d’ailleurs récemment appliqué des restrictions visant à entraver une grosse partie de l’économie chinoise. Et pendant ce temps-là, les frictions autour de la situation de Taïwan constituent toujours un sujet particulièrement sensible.

