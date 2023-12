Huawei veut « écrire l’histoire » dès l’année prochaine avec de nouveaux produits

Yu Chengdong, CEO de Huawei, promet de grandes choses à venir en 2024.

Bien que moins présent en France depuis l’embargo appliqué par les États-Unis, Huawei reste l’un des leaders de la tech au niveau mondial. Et la marque n’a pas dit son dernier mot. Propulsée par son succès dans son pays d’origine, Huawei compte bien marquer les esprits dans un avenir proche.

« Réécrire l’histoire »

Comme tous les ans, la marque chinoise a tenu une grande conférence à Songshan Lake du 8 au 10 décembre. C’était l’occasion pour Huawei de communiquer auprès de ses fans, mais aussi avec des experts du marché. Yu Chengdong, CEO de l’entreprise, a pris la parole.

À ses fans, il a prophétisé que « le moment venu, vous verrez comment [Huawei] pourra réécrire l’histoire de ce secteur ». Il a également promis que Huawei continuera à « dépasser les attentes de chacun et faire des choses que les autres ne peuvent pas imaginer, pas faire, ni même oser faire ». Des paroles fortes qui démontrent la volonté du groupe de continuer à s’imposer sur la scène internationale.

Huawei sait tout faire

Il faut dire que Huawei est partout. Ses smartphones sont techniquement brillants, ses écouteurs et ses montres comptent parmi les meilleurs du marché, ses ordinateurs sont également très bons et même sa première voiture électrique impressionne. On peut donc s’attendre à tout de la part du constructeur.

Les produits tech sont très nombreux, mais peu ont « écrit l’histoire » comme l’a fait par exemple l’iPhone, ou plus récemment ChatGPT. Si ce ne sont pas des paroles en l’air, il faut donc s’attendre à quelques nouveautés intéressantes dans les prochains mois. Yu Chengdong promet « des produits innovants et disruptifs dès l’année prochaine ». On croise les doigts pour que ce ne soit pas des produits réservés au marché chinois.