Si Huawei a annoncé la semaine dernière le report de la commercialisation de son smartphone pliable, le Huawei Mate X, le constructeur chinois continue de développer des solutions allant dans ce sens. Comme l’a repéré le site LetsGoDigital, la firme a déposé un brevet concernant un smartphone pliable à double pliure.

Alors que le Huawei Mate X était initialement attendu pour une sortie dans le courant du mois de juin, le smartphone a officiellement été repoussé comme on l’a appris la semaine dernière. En cause, non pas les déboires avec l’administration américaine, mais des craintes quant à la solidité de l’appareil après les problèmes du Galaxy Fold.

Néanmoins, malgré ces retards, Huawei compte bel et bien persévérer dans le domaine des smartphones à écran pliable. Le site LetsGoDigital a en effet découvert un brevet déposé par le groupe chinois. Particularité de celui-ci, il dévoile un smartphone non pas avec une pliure, mais avec deux. À l’instar de ce qu’on a déjà pu voir sur le prototype de Xiaomi, le smartphone se replierait ainsi sur trois volets. Néanmoins, contrairement au modèle de Xiaomi, le brevet de Huawei prévoit que « les parties de l’écran à l’arrière se plient l’une sur l’autre ». Selon LetsGoDigital , « un avantage est qu’une partie de l’écran reste protégée contre les rayures », puisqu’elle est couverte par une autre partie de l’écran.

De son côté, dans son brevet déposé auprès de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Huawei décrit plusieurs implémentations possibles de cette pliure pour un smartphone qui puisse être relevé lorsqu’il est posé sur un bureau, ou en forme d’ordinateur portable.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’un brevet déposé par Huawei à des fins de recherche et développement. Rien n’indique donc qu’il sera concrétisé sous la forme d’un véritable appareil commercialisé auprès du grand public. Néanmoins, c’est au moins une piste que Huawei semble avoir étudiée suffisamment pour la développer et la protéger sous forme de brevet.