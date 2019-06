Depuis l’annonce du report de la sortie du Galaxy Fold, l’attente se fait de plus en plus longue. Alors que Samsung avait laissé entendre que son smartphone pliable sortirait finalement en juillet, le Korea Herald révèle qu’il n’en sera finalement rien.

Initialement, le Samsung Galaxy Fold aurait dû sortir en France le 26 avril. Mais c’était sans compter sur les rappels des appareils de test du constructeur, particulièrement fragile au niveau de la charnière et de l’écran. Samsung a donc réévalué la conception de son smartphone pliable et commencé à faire patienter les consommateurs.

Depuis plusieurs semaines, les responsables de Samsung insistent sur le fait qu’il communiquera « bientôt » ou « dans quelques semaines ». De quoi laisser penser que le Galaxy Fold sortirait dans le courant du mois de juillet, surtout compte tenu des récentes déclarations de Kim Dong-Ji, responsable de la branche mobile de Samsung. Il avait en effet affirmé qu’il espérait « voir le Galaxy Fold en juillet ».

Samsung dément une sortie en juillet

Il n’en sera finalement rien. Dans un article publié ce vendredi, le Korea Herald indique avoir obtenu l’information de la part d’un responsable du constructeur. « Si nous tenions un tel événement pour la presse ce mois-ci, nous aurions déjà commencé à travailler sur quelque chose. Rien n’a changé depuis le délai du mois d’avril », a-t-il indiqué au média coréen. Plus encore, le Korea Herald indique que « le constructeur a démenti ce vendredi les rumeurs selon lesquelles le premier smartphone pliable au monde sortirait en juillet ».

A deux semaines de la fin du mois de juin, il semble effectivement peu probable que le Galaxy Fold nouvelle version soit présenté pour un lancement dès le mois prochain. Le peu de nouvelles, deux mois après le rappel des appareils de test, laisse présager des révisions particulièrement importantes sur le smartphone pliable.

Pour l’heure, on ne peut donc qu’attendre une communication officielle de Samsung. On pourrait espérer une sortie en août, mais c’est généralement la date à laquelle Samsung dévoile son Galaxy Note. On imagine mal le constructeur cannibaliser la communication autour du Galaxy Note 10 par le lancement du Galaxy Fold.