Malgré la canicule, les fans de Huawei ont été nombreux à se ressembler lors de la deuxième soirée Huawei Community qui a eu lieu à Lyon le 26 juin dernier. Nous avons préparé un petit résumé pour les absents.

Mercredi 26 juin — il est 19 heures 30 quand un célèbre rooftop lyonnais ouvre ses portes pour accueillir 150 fans de la marque Huawei. Après un premier évènement réussi en novembre dernier à Paris, Huawei a décidé de convier ses fans et utilisateurs lors d’un nouvel évènement, cette fois en plein centre de la capitale des Gaules. Le lieu est différent, mais l’objectif reste le même pour la marque : échanger avec des fans, proposer des prises en main des tout derniers produits grâce à des activités, le tout autour de petits-fours et de boissons désaltérantes.

La soirée Huawei Community de Lyon a commencé dans une salle climatisée — nécessaire par ces 35 degrés — où des formateurs de Huawei mettaient à disposition des fans des Huawei P30 Pro, des Huawei Watch GT ou encore des Huawei MateBook X Pro. Une belle opportunité pour prendre en main les produits, mais aussi poser des questions sur les caractéristiques ou encore recevoir quelques astuces sur les fonctionnalités de ces produits. Et surtout, une fois la chaleur retombée, les fans de la marque ont pu profiter de la terrasse pour tester les capacités photo du Huawei P30 Pro, notamment son mode nuit et son zoom optique x5.

Et tout au long de la soirée, un photographe a justement exploité les capacités de ce Huawei P30 Pro pour prendre des photos des invités et les imprimer directement depuis une borne dédiée.

Avez-vous remarqué notre photocall ?

Et pour remercier la présence de ces fans, Huawei a agrémenté la soirée de plusieurs jeux-concours tout au long de l’évènement. Plusieurs smartphones de la gamme P30 ont été offerts, ainsi que la montre connectée Huawei Watch GT. Et c’est Stéphane Curtelin, directeur marketing Huawei Mobile, qui a remis les lots aux heureux gagnants. Cette soirée a aussi été l’occasion pour lui de délivrer un court discours, dans lequel il a voulu rassurer les fans quant aux futures mises à jour d’Android.

La soirée Huawei Community est aussi une occasion parfaite pour les aficionados de la marque de se rencontrer et d’échanger, et pas seulement sur leurs smartphones. De nombreuses personnes ont bravé la canicule de ce mois de juin pour se réunir, et c’est bien la preuve que cette deuxième soirée Huawei Community a été un succès.

Nul doute qu’une troisième édition aura lieu, mais où ? À vous de nous le dire dans les commentaires de l’article. Pensez tout de même à garder un oeil sur le compte Twitter de Huawei pour être certain de ne pas manquer l’annonce.

