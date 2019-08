Huawei planche sur un chargeur rapide sans fil de 30W, mais suite à un souci dans le processus de certification, le constructeur pourrait se contenter d’une solution de 25W sur ses futurs Mate 30 et Mate 30 Pro.

Huawei travaille sur un chargeur sans fil rapide dont la puissance monte à 30W. C’est en effet ce que dévoile un document publié par la FCC, un organisme américain chargé de valider le bon fonctionnement des produits avant leur commercialisation. Cela laisserait entendre que les futurs Mate 30 et Mate 30 Pro en profiteraient. Rappelons que les deux smartphones sont attendus au mois de septembre.

Pourtant, les dernières rumeurs mentionnaient une solution de charge sans fil à 25W pour les deux futurs fleurons chinois. Ici, on aurait donc droit à un socle plus puissant.

25 ou 30W ?

Il y a cependant un petit hic. La certification de la FCC n’est pas complète, car le chargeur en question n’a pas pu répondre aux exigences pour une puissance de sortie à 30W. Huawei doit donc réitérer ce processus de validation en proposant un produit aux normes. On peut aussi supposer que la firme préférera éventuellement se « contenter » d’un socle de 25W pour la série des Mate 30. Reste que même avec une puissance de 25W, il s’agirait de la charge sans fil la plus rapide sur le marché.

En bref, ce qu’il faut retenir, c’est qu’une charge rapide sans fil semble bel et bien au programme, qu’il s’agira de la plus puissante du marché, mais il reste à savoir quelle sera sa véritable puissance. En attendant, n’hésitez pas à aller consulter notre dossier dédié aux Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro.