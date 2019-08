Selon une nouvelle source, Huawei s’apprêterait à lancer les Mate 30 Pro et Mate 30 plus tôt qu’à l’accoutumée. La date serait fixée au 19 septembre, et les smartphones profiteraient d’un nouveau processeur Kirin 990.

Que se passe-t-il au sein de Huawei ? Depuis ces derniers mois et ses déboires avec le gouvernement américain, nul ne le sait vraiment. L’entreprise vient d’officialiser HarmonyOS, son potentiel successeur d’Android qui est avant tout lié au domaine des objets connectés, et attend patiemment de sortir ses prochains haut de gamme.

Les Huawei Mate 30 Pro et Mate 30 apparaissent petit à petit en ligne. Mais cette année, il se pourrait qu’il y ait quelques changements sur leur présentation officielle.

Présentation officielle des Mate 30 en septembre

Selon le site russe Hi-tech Mail, le président de la partie logicielle de Huawei Dr. Wang Chenglu aurait annoncé que les premiers appareils sous EMUI 10 disposant du Kirin 990, prochain SoC de la marque, serait dévoilé dès le 19 septembre prochain.

La date est assez particulière. En effet, de la part du constructeur, nous avons plutôt l’habitude d’une présentation de son nouveau SoC à l’IFA puis d’une présentation des smartphones en octobre. Ici, cela voudrait dire que les smartphones seraient présentés deux semaines seulement après le salon allemand.

Tout ceci est toutefois à prendre avec des pincettes, puisque nous ne connaissons pas le site dont émane l’information. Ceci étant, rien n’empêche qu’un changement de plan soit à l’ordre du jour pour le constructeur chinois, qui ne vit pas une année classique.