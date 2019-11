Huawei prépare l'arrivée de la MediaPad M7, voici les premiers clichés dévoilés par Evan Blass et le média 91Mobiles.

Depuis plusieurs semaines, il est question d’une nouvelle tablette Huawei. Les faibles informations que nous avions nous faisait douter de son existence, mais Evan Blass vient de publier un nouveau cliché (ci-dessus). Ce dernier nous fait clairement penser à l’iPad avec son écran aux coins arrondis, son stylet façon S Pen et un clavier magnétique reprenant le look de l’Apple Smart Keyboard Folio.

Le nom supposé de cette tablette serait Huawei MediaPad M7 et elle arborerait également un poinçon dans un des coins de l’écran à l’image des écrans de smartphones.

Précédemment, c’est le média 91Mobiles qui avait publié des visuels de la tablette en évoquant quelques caractéristiques. Le MediaPad M7 serait une tablette haut de gamme, elle utiliserait le dernier SoC HiSilicon Kirin 990 qui pourrait être décliné avec un modem 5G intégré, jusqu’à 8 Go de mémoire RAM, jusqu’à 256 Go de stockage interne et une batterie de grande capacité.

Pour rappel, la MediaPad M6 a été lancée en juin dernier. Cette MediaPad M6 embarque le Kirin 980, un SoC ARM puissant. On retrouve par ailleurs 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage selon les versions, avec la possibilité d’utiliser une carte microSD jusqu’à 512 Go.

Il est fort probable que cette tablette embarque Android, mais nous ne savons pas si Huawei peut embarquer les services de Google. Théoriquement, cela semble peu probable. Elle pourrait également être la première tablette à embarquer HarmonyOS, l’OS développé par Huawei.