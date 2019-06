Alors que Huawei dévoilait ce vendredi en Chine sa nouvelle gamme de smartphones Nova 5, le constructeur chinois en a profité pour présenter deux nouvelles tablettes sous Android, les Huawei MediaPad M6 8.4 et MediaPad M6 10.8.

Ce vendredi, Huawei lançait en grande pompe en Chine sa nouvelle ligne de smartphones milieux de gamme, les Nova 5, 5 Pro et 5i. A cette occasion, et alors que Google a annoncé de son côté la fin des tablettes, le constructeur chinois a dévoilé deux nouvelles tablettes pour sa gamme MediaPad, les Huawei MediaPad M6 8.1 et M6 10.8.

Comme leur nom l’indique, les deux tablettes profitent surtout de formats différents. Commençons néanmoins par les points communs. En effet, les deux nouvelles tablettes de Huawei sont équipées de la puce la plus puissante de HiSilicon, le Kirin 980. Dans les deux cas, on retrouve par ailleurs 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage selon les versions. Elles permettent également toutes deux d’étendre le stockage à l’aide d’une carte microSD jusqu’à 512 Go.

Pour la photo également on va retrouver des caractéristiques identiques, puisque les deux nouvelles tablettes Huawei MediaPad M6 sont capables de capturer des photos de 13 mégapixels au dos et intègrent un capteur de 8 mégapixels en façade, pratique pour les appels vidéo.

Des différences pour l’écran et la batterie

C’est logiquement en termes de format que les deux tablettes se distinguent. La MediaPad M6 8.4 est dotée d’un écran de 8 pouces affichant 2560 pixels par 1600, soit une densité de 359 pixels par pouce. Elle est également équipée d’une batterie de 6100 mAh. De son côté, la MediaPad M6 10.8 propose un écran IPS de 10,8 pouces de diagonale 2560×1600 avec une résolution de 280 pixels par pouce. La batterie proposée est quant à elle de 7500 mAh.

La Huawei MediaPad M6 8.4 sera disponible dès le 20 juillet à partir de 1999 yuans HT, soit 256 euros. Le modèle M6 10.8 sera quant à lui proposé dès le 10 juillet au tarif de 2299 yuans HT, soit 295 euros. Pour l’heure, Huawei n’a pas annoncé de disponibilité de ces tablettes hors de Chine.