Des images des Huawei P smart 2020, Nova 6 et MatePad Pro ont été dévoilées à l'avance. L'occasion de découvrir les produits en avant-première.

Malgré un assouplissement en vue, l’embargo américain handicape toujours Huawei. Pourtant, la marque chinoise ne compte pas se laisser faire et semble préparer toujours plus de produits. C’est ainsi qu’Android Headlines a mis la main sur des rendus de trois produits à venir : les Huawei P smart 2020, Huawei MatePad Pro et Huawei Nova 6.

Huawei MatePad Pro

Nous avions déjà entendu parler de cette ardoise il y a quelques jours. La Huawei MatePad Pro serait en effet la première tablette du marché à intégrer un écran percé, adoptant ainsi une esthétique bien en vogue sur les smartphones.

Les informations d’Android Headlines confirment cette piste et permettent d’observer de nouvelles images du produit.

En outre, il n’est pas encore certain qu’il s’agisse bel et bien de la MatePad Pro. Il est en effet possible que ce soit finalement la MediaPad M7.

Huawei P smart 2020

Les images du Huawei P smart 2020 révèlent un smartphone au design assez classique avec une encoche en forme de goutte d’eau et un triple appareil photo arrière.

Côté caractéristiques, selon une certification de la TENAA, il faudrait s’attendre à un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2 400 x 1080 pixels. Le P smart 2020 serait également doté de 4, 6 ou 8 Go de RAM ainsi que de 64 ou 128 Go de stockage. Le module photo arrière serait composé d’un capteur principal de 48 mégapixels additionné à des capteurs de 8 et 2 mégapixels. À l’avant, on aurait droit à un appareil de 16 mégapixels.

Enfin, il faut apparemment miser sur une batterie de 3900 mAh et une interface basée sur Android 9 Pie.

Huawei Nova 6

Android Headlines insiste sur le fait qu’il s’agit ici de la version 4G du Huawei Nova 6, laissant ainsi entendre qu’il pourrait y avoir un modèle compatible 5G.

Ce qui attire l’œil est notamment l’écran percé par deux objectifs photo comme sur le Galaxy S10+.

Précisons aussi que le Huawei Nova 5T a été tout récemment lancé en France avec les services Google et qu’il s’agit d’une copie du Honor 20.