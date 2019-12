Huawei a beaucoup travaillé ces derniers mois, il s’avère que le Mate 30 Pro n’intègre plus aucune technologie commercialisée par des entreprises américaines.

Le Huawei Mate 30 Pro est 0 % américain, il ne comporte plus de technologies commercialisées par des entreprises américaines. Enfin plus directement, on parle de produits et de technologies fournis par des entreprises américaines, car certaines technologies embarquées dans le Mate 30 proviennent sans doute indirectement d’entreprises américaines, c’est d’ailleurs ce qui embête Donald Trump.

Ce sont des analystes, UBS et Fomalhaut Techno Solutions, qui ont remarqué que Huawei avait fait un nettoyage important dans sa liste de partenaires, y compris Intel, Broadcom, Qualcomm, Qorvo, Skyworks, Texas Instruments ou encore Cirrus Logic.

UBS: Huawei's internalization effort looks to have progressed faster than expected, as we now see some Huawei 4G models (Y9 Prime 2019 and Mate 30) which are not using any US components anymore

h/t @WigglesPalmer pic.twitter.com/WVAfCi54kU

— Sally Shin (@sallyshin) December 2, 2019